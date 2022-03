Biojalostamon tuotteille on kysyntää, kun energiariippuvuutta Venäjän kanssa halutaan vähentää. Ilmastotavoitteet ajavat samaan suuntaan.

Kaanaankorven biojalostamohankkeen eteneminen on erinomainen uutinen Meri-Porille.

BioEnergo on ilmoituksensa mukaan saanut varmistettua oman pääoman rahoituksen kansainvälisen kumppanin avulla.

Oleellista tässä on, että mukana on juuri kansainvälistä sijoituspääomaa. Kotimaassa tehty laaja neuvottelukierros ei tuottanut tulosta. Mukaan löytyi luxemburgilainen yritys, jonka taustalla on tanskalaisia, kuten BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini kertoi Satakunnan Kansalle.

Tässä vaiheessa emme tiedä enempää kumppanista.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut aiheellisen huolen siitä, kärsiikö Suomi sodan vuoksi maariskiä. Katsotaanko Suomi investointikohteena ongelmalliseksi, kun itänaapurimme käy hyökkäyssotaa, on suljettu pakotteilla globaalista talousjärjestelmästä ja uhkaa länsimaisia yrityksiä kansallistamisella?

Ainakin yksittäistapauksissa tämä kaikki heijastuu Suomeen myös investointihalukkuuden vähenemisenä.

BioEnergon tapaus osoittaa, että investointeja voidaan edelleen saada. Suomi on edelleen turvallinen sijoituskohde.

Ukrainan sota vaikuttaa myös biojalostamohankkeeseen.

Inflaatiokehitys on nyt voimakasta eli esimerkiksi polttoaineiden, sähkön ja rakennusmateriaalien hinnat nousevat rajusti.

Venäjältä on esimerkiksi tuotu paljon raudoituksessa käytettyä terästä ja on selvää, että pakotteiden vuoksi kauppa jäätyy käytännössä kokonaan. Jos ja kun rakennusteräs joudutaan tuomaan esimerkiksi Kiinasta, jo pelkkä kuljetuskustannusten nousu näkyy korkeimpina hintoina.

Inflaatiokehitys voi hillitä investointi- ja rakennuspäätösten tekemistä, mutta toisaalta ei ole mitään varmuutta siitä, että hinnat jossain vaiheessa laskisivat selvästi.

Biojalostamohankkeen eduksi toimii energian ja polttoaineiden hintojen nousu. Biopolttoaineilla on voimakasta kysyntää. Tähän ajavat myös ilmastotavoitteet.

Samaan suuntaan vie myös länsimaiden tahto irtautua energiariippuvuudesta Venäjän kanssa. Tarvitsemme uusia energiaratkaisuja, jollainen biojalostamo voi toteutuessaan olla.

BioEnergon hankkeen eteneminen luo tulevaisuuden uskoa erityisesti Meri-Poriin.

Alueen arjessa näkyvät edelleen esimerkiksi pigmenttitehtaan tulipalo ja siitä seuranneet työpaikkojen menetykset.

Yyterissä tehty työ, Tahkoluotoon suunniteltu vanadiinin talteenottolaitos ja poliittinen tahtotila bussivuorojen parantamisesta kehittävät kaikki Meri-Poria.

Hyviä asioita tapahtuu, vaikka maailmantilanne aiheuttaa huolta ja epävarmuutta.

