Norilsk-konsernin omistaja, oligarkki Vladimir Potanin varoittaa Venäjältä lähtöä tekevien länsiyritysten kansallistamisesta. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan hän ei kommentoinut.

Venäjän vastaiset historialliset talouspakotteet heijastuvat arjessa esimerkiksi autoa tankatessa, mutta laajemmat vaikutukset ovat vielä epäselviä.

Miten pakotteet heijastuvat esimerkiksi maakunnan vientiteollisuuteen ja mahdollisiin investointeihin?

Yksi iso mielenkiinnon kohde on Harjavalta Norilsk Nickel.

Nornickel-konsernin pääomistaja on oligarkki Vladimir Potanin, joka omistaa noin 30 prosenttia osakkeista.

Mediatietojen mukaan Potanin oli yksi oligarkeista, joka oli tapaamassa Vladimir Putinia Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Jo pelkkä pääsy Putinin puheille tarkoittaa, että Potanin luetaan Kremlin sisäpiiriin.

Tuoretta tietoa oligarkin näkemyksistä saatiin perjantaina, kun Potanin varoitti, että mahdollinen länsimaisten yritysten omaisuuden kansallistaminen Venäjällä veisi maan takaisin vuoteen 1917. Eli sekasortoon ja taloudelliseen syöksykierteeseen.

Sotatoimia hän ei kommentoinut.

Haastattelun perusteella Potanin ymmärtää, että kansallistamisella olisi tuhoisat vaikutukset maan taloudelle. Mikään länsimainen yritys tai sijoittaja ei voisi harkita investointeja Venäjälle, jos taustalla on uhka omaisuuden takavarikoimisesta.

Venäläispoliitikkojen kansallistamispuheet ja -toimet ovat vastaveto länsimaiden asettamille talouspakotteille ja länsiyritysten joukkopaolle Venäjältä.

Jo pelkät talouspakotteet ajavat maan taloudelliseen kurimukseen.

Potanin ei ole esimerkiksi EU:n sanktioiden kohteena, ja on ylipäätään vaikea arvioida, mitä henkilökohtaiset pakotteet merkitsisivät Harjavallan nikkelitehtaalle.

Ainakaan suurta haittaa ei ole ollut siitä, että Oleg Deripaska on ollut jo useamman vuoden pakotelistalla. Deripaska omistaa EN+ Groupin osakkeita, joka on taas yksi suurimmista Nornickel-konsernin omistajista.

Ukrainan sodan jälkeen myös henkilökohtaiset pakotteet ovat aivan eri tasolla, ja oligarkkien elämää hankaloitetaan tosissaan.

Laajempaa merkitystä voi olla sillä, että ylipäätään kauppasuhteita katkotaan Venäjään ja venäläistaustaisiin yrityksiin.

Miten asiakkaat nyt mieltävät Harjavalta Norilsk Nickelin? Onko kauppasuhde mahdollinen imagoriski, vaikka yritys toimii Suomessa?

Kysyntää tuotteilla olisi, sillä nikkelin markkinahinta on lähes kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä reilu pari viikkoa sitten.

Tämä kertoo riskeistä, joita markkinoilla nyt nähdään, sillä Venäjä tuottaa kolmanneksi eniten nikkeliä maailmassa.

Harjavallan nikkelitehtaalla on kaikki ulkoisesti kunnossa.

Raaka-ainekuljetukset toimivat, tuotanto pyörii ja laajasta investointisuunnitelmasta pidetään edelleen kiinni. Muuta ei tässä tilanteessa juuri voi tehdä.

Selvää on, että yrityksen sisällä paine on kova ja maailmantila luo epävarmuutta. Investointisuunnitelmille ja -haluille epävarmuus on myrkkyä.

Norilsk Nickelin tilannetta seurataan tarkkaan oman henkilöstön lisäksi myös esimerkiksi alueen muissa yrityksissä. Harjavallan suurteollisuuspuiston yritykset toimivat verkostomaisesti, jossa yhden mahdolliset vaikeudet heijastuvat helposti myös toiseen yritykseen.

