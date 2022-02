Tavallisen satakuntalaisen palveluissa ei tapahdu mitään muutosta vielä kuluvana vuonna. Ja todennäköisesti ei edes seuraavana.

Aluevaalien ennakkoäänten laskentaa Porissa. Äänestysinto oli vaisua, mutta vailla hohtoa on myöskin aluevaltuuston puurtaminen kuluvana vuonna.

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 2.3. kello 17.30 alkaen Satakunnan ammattikorkeakoulun Agora-salissa.

Historiallinen kokous on avoin yleisölle, mutta väkeä tuskin survoutuu paikalle ovista ja ikkunoista, sillä kokous on vailla dramatiikkaa. Salin päätökset on taputeltu valmiiksi etukäteen ja yllätyksiä ei tule.

Keskiviikon kokouksessa jaetaan nippu luottamuspaikkoja. Näistä tärkeimmät ovat aluehallituksen 16 paikkaa puheenjohtajistoineen sekä aluevaltuuston puheenjohtajisto.

Puheenjohtajapaikoista puolueet päättivät viime torstaina ottojärjestystekniikalla ilman uteliasta yleisöä. Aluehallituksen puheenjohtajuuden saivat sosiaalidemokraatit ja aluevaltuuston puheenjohtajuus meni kokoomukselle.

Kokous sujui sopuisasti, vaikka kestikin odotettua kauemman. Yleisöltä piilossa nimittäin viilattiin kuntoon myös tulevien lautakuntien värikirjoa. Keskiviikkona päätetään ainoastaan vaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan kokoonpanosta. Loput kuusi konklaavia muodostetaan kevään kuluessa.

Puolueet jakavat sisäisissä kokouksissaan paikkoja kuluvana viikonloppuna. Lauantaina ehtivät kokoontua sosiaalidemokraatit, jotka esittävät Sdp:n Satakunnan piirin puheenjohtajaa ja Euran kunnanhallituksen puheenjohtajaa Harri Lehtosta aluehallituksen puheenjohtajaksi. Hänellä oli vahva tuki. Sen sijaan muista paikoista oli ilmassa vääntöä.

Sunnuntaina kokoontuvat ainakin perussuomalaiset ja kokoomus. Ainakin kokoomuksessa on paikkajaosta sähköä ilmassa.

Aluevaltuusto valitsee keskiviikkona luottamushenkilöiden lisäksi hyvinvointialueen väliaikaisen johtajan. Valituksi tulee itsestäänselvyytenä Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä. Varsinainen trilleri siirretään myöhemmäksi, jolloin päätös tehdään varsinaisesta pomosta.

Vaikka luottamuspaikkojen jaossa olisikin nyt lämmönnousua, kuume laskee hyvin nopeasti. Nimittäin aluevaltuuston ja asetettavien lautakuntien sekä jaostojen edessä oleva vuosi on silkkaa puurtamista. Uuden organisaation rakentaminen vaatii paljon rakentamista ja kompromisseja.

Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Useimmille satakuntalaisille tämä päivämäärä ei merkitse minkäänlaista muutosta aiempaan, sama hammaslääkäri löytyy samasta paikasta, samat tutut hoitajat ovat apunasi palvelutalossa ja sama pelastaja saapuu paikalle yhtä nopeasti kuin ennenkin.

Aluevaalien äänestysinto jäi haaleaksi, ja yhtä haalea ennuste on kokonaan uuden hallinnon tulevaisuudelle.