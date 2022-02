Satakunnassa asuu Suomen kouluttamattominta väkeä – ratkaisuna ei välttämättä ole satsaus koulutukseen

Maakunnassa on syytä tehdä näyttäviä liikkeitä, ennen kuin on liian myöhäistä

Satakunta laahaa koulutustasossa maan pohjakerroksessa.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Satakunnan koulutustasoindeksi on koko maan pienimpiä yhdessä Etelä-Savon ja Kymenlaakson kanssa. Satakunnan luku on 330, kun esimerkiksi Pirkanmaalla vastaava luku on 391. Luvut ovat vuodelta 2019.

Tunnusluku osoittaa yli 20-vuotiaan väestön perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden vuosina henkeä kohti. Indeksissä yksi vuosi on yhtä kuin 100.

Indeksin pienuuden lisäksi maakunnan väestöstä lähes kolmannes on ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut vain 26,2 prosenttia väestöstä, joka on selvästi koko maan keskiarvoa (32,2 %) alhaisempi.

Satakunnan matalaa koulutustasoa tarkasteltaessa yksi asia nousee ylitse muiden: Korkeasti koulutetut eivät jää Satakuntaan.

Ongelma ei siis ole pelkästään koulutuksen määrässä ja tasossa, vaan isosti myös maakunnan vetovoimatekijöissä. Korkeasti koulutetut eivät pysty työllistymään Satakuntaan, vaan heidän on haettava tulevaisuuttaan muualta.

Ely-keskuksen koostaman raportin mukaan Satakunnassa yliopistotutkinnon suorittaneista reilusti alle puolet jää maakuntaan. Neljännes muuttaa Uudellemaalle, vajaa viidennes Varsinais-Suomeen ja kymmenesosa Pirkanmaalle. Tiedot ovat vuodelta 2019.

Loppuvuodesta 2021 Satakunnassa virisi keskustelu omasta yliopistosta. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ulostulo sai aikaan sen, että Porissa ehdittiin hetkeksi innostua tosissaan.

Pohdinnan lopputulos oli ja on vieläkin se, että ainakaan tässä kohtaa sille ei ole tarvetta. Tarvetta puolestaan olisi korkeakoulutettujen työpaikoille, kuten edellä kerrottu tilasto maakunnan jättävistä korkeakoulutetuista osoittaa.

Sen sijaan, että maakunnassa satsattaisiin hurjasti pelkästään koulutuksen kehittämiseen, pitäisikö juuri nyt satsata vieläkin selkeämmin siihen, että syntyisi korkean profiilin työpaikkoja?

Satakunta kaipaa yrityksiä, jotta koulutettu väki ei karkaa maakunnasta.

Yritysmaailman houkutteleminen kaikin mahdollisin keinoin pitäisi olla Satakunnan uuden tulemisen ensimmäinen askel.

Toisena askeleena palataan koulutukseen. On kiistatonta, että iso korkeakoulu on käytännön takuu elinvoimaisuuden kasvusta. Myös sen aika on tulevaisuudessa.

Edellä mainittu järjestys askeleille ei ole se, miten asioita on totuttu tekemään. Perinteisesti kehitys kulkee niin, että korkean profiilin työpaikat syntyvät juuri koulutuksen jälkituotteena.

Satakunnan kehitys kaipaa kuitenkin jo lähivuosien aikana isoja, näyttäviä ja yllättäviäkin liikkeitä. Rauhallisesti seurailemalla jää varmasti hännille.