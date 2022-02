Yhteiskuntaa avataan tilanteessa, jossa koronakuolemia on verrattain paljon – miksi nyt on oikea hetki?

Laajoista rajoituksista on syytä päästä eroon, mutta niitä ei kannata kokonaan unohtaa keinovalikoimasta.

Koronarajoituksista ollaan luopumassa nyt tilanteessa, jossa koronakuolemia on tullut poikkeuksellisen paljon verrattuna koko epidemia-aikaan. Onko päätöstä mietitty monipuolisesti – vai mennäänkö tässä vain äänekkäimpien vaatimusten mukaan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajat Markku Tervahauta ja Mika Salminen kirjoittivat keskiviikkona Helsingin Sanomissa, että perusoikeuksia kaventaviin rajoituksiin pitäisi turvautua jatkossa vain hätätapauksessa. Jotta niitä ei enää tarvittaisi, heidän mukaansa terveydenhuollon kantokykyä pitäisi vahvistaa.

Epidemian hallinnassa näyttää jatkuvasti olevan kyse sairaaloiden ja etenkin tehohoidon potilaspaikoista.

Koronaepidemiassa sairaalahoidon resursseihin kytkeytyy kääntöpuolena kysymys siitä, miten me oikeastaan haluamme tilannetta hoitaa.

Nyt olemme luopumassa rajoituksista. Etenkin matkailu- ja ravitsemusala, urheilu- ja kulttuuriväki ovat tuoneet tämän puolesta näkemyksensä voimakkaasti esiin.

Omikron-muunnoksenkin alkaessa osoittaa hiipumisen merkkejä rajoituksista luopumiselle näyttää avautuvan mahdollisuus. Toisessa vaakakupissa painaa riskiryhmien suojeleminen, vaikka juuri nyt näyttääkin, että sairaalahoidon tarve on vähenemään päin.

Keväällä 2020 koronaepidemian alussa oltiin tilanteessa, jossa Uusimaakin suljettiin, jotta voitiin suojella riskiryhmien, etupäässä vanhojen ihmisten henkeä. Silloin oltiin toki pitkälti tuntemattoman edessä.

Nyt tilanne tunnetaan paljon tarkemmin. Fakta on, että koronaan liittyviä kuolintapauksia on tullut viime viikkoina paljon enemmän kuin keväällä 2020.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön torstaisessa koronatilaisuudessa kerrottiin, että kahden viime viikon aikana koronaan menehtyneitä on kirjattu 250, joista 82 prosenttia on ollut yli 70-vuotiaita.

Tiedotusvälineet kysyivät, miten tässä tilanteessa voidaan avata yhteiskuntaa. Asiantuntijat painottivat vastauksissaan muun muassa sitä, että kuolemat painottuvat yhä vanhempiin ja että niitä tulee yhä vähemmän suhteessa sairastuneiden määrään. Toki yhä useammalla on myös rokotesuoja.

Yhtä kaikki voi perustellusti kysyä, onko iäkkäiden ihmisten henki nyt halvempi kuin kaksi vuotta sitten.

Suomessa sairaalakapasiteetti on uhannut ylittyä paljon vähäisemmillä potilasmäärillä verrattuna moniin Euroopan maihin. Asian toinen puoli on se, että monessa muussa maassa on samalla käytännössä hyväksytty suurempi määrä koronaan kuolleita.

Vaikka on syytä selvittää mahdollisuuksia lisätä sairaalapaikkoja monesta muustakin syystä kuin koronan vuoksi, toivottavaa olisi, ettei niitä jouduta käyttämään. Rajoituksia saatetaan tarvita jatkossakin yhtenä keinona koronan hallinnassa.