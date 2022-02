Energiamarkkinoilta saatu kovaa Siperian-oppia hinnoista ja omasta sähköntuotannosta huolehtimisesta.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalan kaupallisen ja säännöllisen sähköntuotannon käynnistymistä on jo odoteltu malttamattomasti. Kylmän vuodenajan kuumentamat energiamarkkinat ovat näkyneet viime kuukausina sähkölaskuissa tuntuvina piikkeinä.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalan reaktori käynnistettiin 21. joulukuuta saattamalla reaktori kriittiseksi eli ketjureaktio käyntiin uraanipolttoaineessa. Tapaus on energiantuotannon lähihistoriassa Suomessa ja Euroopassakin merkittävä. Edellisestä reaktorikäynnistyksestä on kulunut noin neljä vuosikymmentä.

TVO:n ja laitostoimittaja Areva-Siemensin tuoreimman arvion mukaan Olkiluoto 3:n koekäyttövaihe ja lisätestaukset vaativat lisäaikaa helmikuun loppupuolelle. Tuotantoennuste on, että laitos kytketään valtakunnan verkkoon osateholla 18. helmikuuta.

Suuren mittaluokan voimalaitosta ei käynnistetä yhdestä nappulasta painamalla, vaan vaiheittaisessa tuotannon ylösajossa testataan koko laitostekniikan ja moninkertaisten turvajärjestelmien toiminta. Voimayhtiön ja laitostoimittajan suunnitelma on, että Olkiluoto 3 saadaan täyden tehon tuotantoon heinäkuussa 2022.

Uuden sukupolven ydinvoimalaitoksen rakentaminen on vaatinut yhtiön osakkailta investoijina poikkeuksellista kärsivällisyyttä ja turnauskestävyyttä. Voimalan säännöllisen sähköntuotannon piti käynnistyä vuoden 2009 keväällä, jota on kertailtu viivästysuutisten yhteydessä.

Niin on energiatuuli kääntynyt, että Olkiluodon laitos on valmistumassa energiamarkkinoiden ja valtakunnan sähköhuollon kannalta varsin suotuisaan vaiheeseen.

Ydinvoima on saanut puolelleen jopa aiemmin vastarinnassa olleita. Euroopan unionin tavoitteet irtaantua fossiilisista energialähteistä ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä ovat nostaneet ydinvoiman osakkeita energiapolitiikassa. Hyväksyntävaiheessa olevassa taksonomiasäätelyssä ydinvoima on kirjattu päästöttömien energiatuotantomuotojen luokituksen. Sääntelyllä ohjataan sijoituksia ja rahoitusta ympäristölle ja ilmaston kannalta kestäviin tuotantomuotoihin.

Kylmä talvikausi ja energiamarkkinat ovat antaneet Siperian-oppia oman tuotannon arvosta ja merkityksestä. Olkiluoto 3 kasvattaa käynnistyessään tuntuvasti omavaraisuutta, sillä nettoteholta 1 600 megawatin laitos kattaa jopa 14 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Olkiluodon voimaloiden tuotanto-osuus kokonaisuutena nousee kolmannekseen maan sähkönkulutuksesta.

Olkiluodon kolmannen voimalan rakentamista ja aikataulua ovat venyttäneet tekniset ongelmat ja Suomen tiukkojen ydinenergiasäädösten vaatimusten täyttäminen. Seuraavaksi huomio kääntynee Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Viivettä on myös Fennovoima Oy:n Hanhikiven voimalaprojektissa. Voimalan teknisen rakentamisluvan ja sen ehtona olevan Säteilyturvakeskuksen (STUK) turvallisuusarvion käsittely on kesken. Lupavaihe ottaa vielä aikansa. Yhtiö ennakoi voimalan rakennustöiden alkavan kesällä 2023. Voimalaitosalueen valmistelutöitä on jo tehty vuosia.

Hanhikiven voimalan laitostoimittaja on Venäjän valtion omistama Rosatom ja voimalayhtiössä sen tytäryhtiöllä on 34 prosentin omistusosuus. Maailmanpolitiikan jännitteiden kiristyminen ja talouspakoteuhkien nousu ovat vaikutuksiltaan vain arvailtavissa.