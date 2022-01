Ässien ja Porin kaupungin välinen neuvottelu keskittyy yhteiseen halliyhtiöön.

Ässien pelastusoperaatio on täydessä vauhdissa, keskustelua käydään, mutta kaupungin päättävät tahot vaikenevat.

Tämä kaikki tuntuu kovin tutulta. Kauniit puheet ja linjaukset avoimesta päätöksenteosta tuntuvat jälleen kovin kaukaisilta.

Kabinettikeskustelut pelastusoperaatiosta tulivat julkisuuteen, kun Satakunnan Kansa, Yle Pori ja Ilta-Sanomat uutisoivat asiasta.

Tämän jälkeen kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (sd.) vahvisti neuvottelut Twitter-viestillä. Samalla hän ilmoitti, että neuvottelujen tulos julkaistaan 10. helmikuuta.

SK ei saanut Luukkoselta haastattelua tai vastauksia jatkokysymyksiin. Tekstiviestivastauksissa hän viittasi antamaansa päivämäärään ja ilmoitti kuntalaisten saavan tuolloin tietoa ”primäärilähteestä ilman välikäsiä”.

Jäljelle jää ihmetys, miksi laajasti tiedossa olevaa ja uutisoitua asiaa ei voinut kommentoida edes muutamalla virkkeellä? Avata kiekkoseuran hankalaa taloudellista asemaa, kerrata julkisten tukimuotojen vaikeutta ja kertoa, miksi Ässät on tärkeä Porille? Hahmotella vaihtoehtoja: mikä olisi eduksi veronmaksajille ja mikä Ässille?

Sen sijaan valittiin tie, jossa päätöksenteon ylle nousee – jälleen kerran – salailun varjo.

Kuntademokratian kannalta tilanne näyttää ongelmalliselta. Veronmaksajien rahaa ollaan mahdollisesti käyttämässä kiekkoseuran pelastamiseen, mutta saamme tietää siitä vasta sen jälkeen, kun neuvottelut on käyty.

Kun aikataulu ja ulostulo neuvottelujen tuloksesta lyötiin lukkoon, ajatus oli ilmeisesti rauhoittaa tilanne.

Päätöksen seuraus on vastakkainen ja kaupungin kannalta hankala, jopa vahingollinen.

Puhe- ja vaikutusvalta luovutettiin muualle. Keskustelua käydään nyt muissa urheiluseuroissa, yrityksissä ja toki myös tiedotusvälineissä.

Syntynyt tilanne on hämmentävä, koska Ässien pelastusoperaatio voisi olla myös kaupungin voimannäyttö, osoitus yhteisöllisyydestä ja välittämisestä.

Päätöksentekijöille olisi tarjolla hyvä peruste Ässien auttamiselle. Jo aikanaan kritisoitu yhteinen halliyhtiö on osoittautunut ongelmalliseksi.

Hyvän vertauskohdan saa tuoreesta 25 miljoonan euron palloiluhallipäätöksestä. Palloiluhallia varten ei perustettu yhtiötä, johon urheiluseurat olisivat tulleet mukaan lainarahalla.

Helppoa ei päätöksenteko ole, sillä lainsäädäntö antaa tilanteelle tiukat raamit. Oli ratkaisu mikä tahansa, se saa vastaansa myös voimakasta kritiikkiä.

Samaan aikaan pitäisi ottaa huomioon veronmaksajien etu, tasapuolinen kohtelu eri urheiluseurojen ja yritysten kanssa sekä auttaa myös Ässiä niin, että seura kantaa oman vastuunsa.

Käytännössä on mahdotonta saada aikaan sellaista ratkaisua, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.

Päättäjiä ei kannata kadehtia, mutta johtajuus punnitaan siinä, miten vaikeat asiat hoidetaan.

Tilanne on erikoinen myös Ässille. Kiekkoseura on kertonut avoimesti talousongelmistaan. Toki viestintä on ollut myös tarkoitushakuista ja kohdistettu päättäjille.

Ässät on halunnut olla osa yhteisöä ja keskustella kannattajiensa kanssa.

Nyt kun seuran tulevaisuudesta keskustellaan, Ässät on pakotettu vaitioloon.

