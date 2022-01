Yksi korona-ajan ilmiöistä on ollut jatkuvasti muuttuvat ohjeet. Se on tietysti luonnollista, kun uusi tuntematon uhka pääsee häiritsemään yhteiskuntaa. Yhtä ja oikeaa vastausta on harvaan kysymykseen.

Ensimmäisen, ja vielä toisenkin koronarokotuksen jälkeen harva ymmärsi olla kuntoilematta ja hikoilematta heti piikin saatuaan. Rokotuksen jälkeen moni lähti suoraan urheiluharrastuksensa pariin ymmärtämättä mahdollisia riskejä.

Kolmannen rokoteannoksen olkapäähänsä saaneet ihmiset ovat saaneet kuulla hoitajalta uuden ohjeen: ”Pari päivää tulisi välttää raskasta liikuntaa.”

Aiemminkin on toki jo puhuttu rokotuksen mahdollisesta yhteydestä etenkin nuorten miesten sydänlihastulehduksiin, jos on lähtenyt heti rokotuksen jälkeen kovan hikiliikunnan pariin. Riski, joskin matala sellainen, havaittiin erityisesti Modernan rokotteen saaneilla. Siksi nuoria, alle 30-vuotiaita miehiä rokotetaan Suomessa enää Pfizerin rokotteella.

Raskaan liikkumisen välttäminen muutaman päivän ajan on varotoimi, mutta se on hyvä ottaa tosissaan.

”Oireet eivät yleensä ole vaarallisia, mutta ne kertovat elimistön kehittävän vastetta. Niiden aikana raskas liikunta ei ole viisasta”, kertoi ylilääkäri Maija Kaukonen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta Helsingin Sanomille (21.1.).

Maalaisjärjellä ajateltuna asiassa ei ole mitään ihmeellistä. Koronarokotteessa ihmiselle aiheutetaan reaktio koronavirusinfektion piikkiproteiinilla. Joskus rokotereaktio nousee sen verran voimakkaaksi, että siitä seuraa oireita, joita rasitus voi pahentaa.

Käytännössä sama kuin se, ettei flunssaisenakaan kannata harrastaa kovaa hikiliikuntaa. Sen jokainen ymmärtää varoittamattakin.

Vaikka rokotusoireet puhuttavat ja saavat herkästi sosiaalisen median sekaisin, on hyvä muistaa, että kyse on pääasiassa luonnollisista ja hetkellisistä – päivän tai kaksi kestävistä oireista, jotka vain kertovat siitä, että elimistön immuunipuolustus oppii tuhoamaan viruksen.

Niiden sietäminen ja kestäminen on pieni asia sen rinnalla, millaista tuhoa koronaviruksen aiheuttama vakava tautimuoto saa aikaiseksi.

Rokotusoireita huolestuttavampaa on rokotettujen ja rokotevastaisten välillä kiihtynyt vihapuhe. Tunteet käyvät kuumina netin keskustelupalstoilla. Rokotevastaiset yrittävät luoda kuvaa akuutista uhasta, johon täytyy puuttua kiireellisesti.

Kytevässä nettisodassa muhii aikapommi, jonka laukaisemiseen pitäisi löytää järkevä keino. Ei ole kenenkään edun mukaista, että asiat ratkaistaan sillä, kuka huutaa törkeimmin ja kovimpaan ääneen. Loppujen lopuksi taistelukentällä ovat erilaiset näkemykset asioista, eivät ihmiset niiden takana. Aihe vain on tällä kertaa tulenarka.