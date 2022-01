Omikron etenee vääjäämättä, joten testausstrategian muuttaminen on oikea ratkaisu myös Satakunnassa

Vältä lieväoireisena kontakteja viiden päivän ajan, vaikka olisit tehnyt negatiivisen kotitestin. Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei yleensä ole tarpeen erikseen varmistaa virallisella testillä. Perusterveet, lieväoireiset sairastavat kotona. Jos kotikonstit eivät riitä, niin yhteys terveydenhuoltoon.

Näin linjasi odotetusti perjantaina Satakunnan alueellinen tartuntatautien työryhmä.

Perusteena on nopeasti muuttunut tilanne: sairastuneiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Tämän vuoksi testaus ja jäljitys ovat pahasti ruuhkautuneet. Testiin pääsyä ja testitulosta joutuu odottamaan useita päiviä, jolloin jatkotartuntoja on jo ehtinyt syntyä.

Karanteeni- ja eristyspäätöksiä on tehty takautuvasti, kun henkilö ei ole välttämättä enää edes tartuttava.

Nyt testaus ja jäljitys kohdistetaan kaikista heikoimpiin ja hauraimpiin sekä heitä hoitavaan henkilöstöön.

Tartuntojen kovaan nousuvauhtiin turtuu. Kun viime viikolla puhuttiin vähän yli sadasta päivätartunnasta Satakunnassa, niin torstaina luku oli jo yli kaksisataa ja perjantaina yli neljäsataa.

Omikron etenee vääjäämättä, kuten on ennustettu. Tautipiikkiä odotetaan helmikuun alkupuolelle. THL:n arvion mukaan 10–69-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia saa joko oireettoman tai oireilevan tartunnan.

Ihmisten kahvipöytäpuheita kuunnellessa saa käsityksen, että nyt ollaan valmiita ottamaan vastaan hyökyaalto. Toiveissa on jonkinlainen pysyvämpi helpotus tilanteeseen.

Korona ei pelota enää niin paljon kuin ennen. Siihen aletaan hiljalleen suhtautua vähän samalla tavalla kuin perusflunssaan. Mörkö on pienentynyt laajan rokotekattavuuden ansiosta. Lisäksi ihmiset ovat tottuneet elämään pandemiassa.

Rokotuksista ei ihan pian päästä eroon, mutta toiveissa on saada rokote, jonka tarvitsisi ottaa vain kerran vuodessa. Samaan tapaan kuin influenssassa.

Ongelmana on se, että maailmassa on paljon alueita, joissa rokotekattavuus on heikko tai suorastaan olematon. Tämä antaa virukselle paremmat mahdollisuudet muuntua ja iskeä tietyin väliajoin uudella voimalla. Rokotekehityksen on vaikea pysyä näiden muunnosten perässä.

Asiasta on esittänyt huolensa Maailman terveysjärjestö WHO. Tilanteen muuttuminen vaatii globaaleja taloudellisia panostuksia. Nykytilanteessa tähän luulisi rahaa ja halua löytyvän.

Satakunnassa on ollut ilahduttavaa seurata ihmisten halua hakea rokotesuoja, vaikka rokotuskattavuus on edelleen hieman jäljessä Suomen keskitasosta. Kolmannen rokoteannoksen osalta tilanne on onneksi keskimääräistä hiukan parempi.

Pop up -rokotukset ovat olleet todellinen menestys, niistä kiitos maakunnan terveydenhuollosta vastaaville tahoille. Matalan kynnyksen taktiikka toimii.