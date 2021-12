Porin virkamiesten on noudatettava valtuuston päätöstä ja järjestettävä pieneläinten päivystysvastaanotto

Laki velvoittaa kuntaa järjestämään kiireellisen eläinlääkintäavun kohtuullisella etäisyydellä.

Pieneläinten ympärivuorokautinen päivystys Porissa päättyy vuodenvaihteen jälkeen. Näin tiedotti Porin kaupunki kuluvan viikon maanantaina.

Sopimuskumppani Evidensia ei saa palvelua järjestymään. Syy on ilmoituksen mukaan työvoimapula.

Lemmikkien omistajille päätös on merkittävä. Jatkossa sairasta eläintä on virka-ajan ulkopuolella kuljetettava Tampereelle tai Raisioon. Se on hädän hetkellä pitkä matka.

Lain mukaan kunnan on järjestettävä kiireellinen eläinlääkintäapu kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä, mutta tarkemmin asiaa ei ole määritelty.

Päivystyksen järjestäminen maksaa reilut 200 000 euroa vuodessa eli noin tuhat euroa eläintä kohden. Asia on saanut budjettivaikutukseen nähden huomattavan suuren poliittisen latauksen.

Mikael Ropo (kok.) jätti vuonna 2018 valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin päivystyksen säilyttämistä.

Tavallisesti aloitteet ovat yhden valtuutetun tai joskus yhden valtuustoryhmän eräänlaisia vetoomuksia.

Ropon aloitteen allekirjoitti 32 valtuutettua kaikista eri puolueista eli yli puolet valtuustosta. Tämä on äärimmäisen harvinaista, koska näin suuri poliittinen yksimielisyys tavallisesti mahdollistaa asian hoitamisen ilmakin.

Aloitteiden arvo on lähinnä siinä, että rivivaltuutetut saavat niiden avulla tietoa ja voivat korostaa profiiliaan äänestäjien suuntaan.

Lopputulos on tavallisesti byrokraattista mössöä.

Paperi pyörii yhdestä neljään vuotta eri virkamiesten ja toimielinten lausunnoilla, jonka päätteeksi pöydällä on virkakunnan antama vastaus, jossa perustellaan pitkästi tai lyhyesti se, miksi aloitetta ei voida toteuttaa. Vastaus viedään valtuustoon ja joskus aloitteen tekijä pitää puheenvuoron, jossa ilmaisee tyytymättömyytensä. Palautusesityksiä tehdään harvoin ja useasti valtuusto kuittaa virkamiesesityksen.

Pieneläinpäivystystä koskevassa aloitteessa virkakunta toi kesäkuussa 2018 tavalliseen tapaan valtuustolle polveilevan ja epäselvän vastauksen.

Tuolloinen toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio oli silmin nähden tympääntynyt koko asiaan. Hän oli aikaisemmin tehnyt virkamiespäätöksen siirtää päivystys Turkuun ja Tampereelle, mutta lautakunta oli kumonnut sen.

Asia jäi päätöksenteossa eräänlaiseen limboon, ja se tuli uudelleen pöydälle kuluvan vuoden keväällä. Valtuusto teki maaliskuussa 2021 yksimielisen periaatepäätöksen, että pieneläinten hoito kilpailutetaan. Toinen vaihtoehto oli tuottaa palvelu itse.

”Kilpailutus tulee toteuttaa siten, että päivystysvastaanotto sijaitsee 15 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustasta ja että kaikkina vuorokaudenaikoina päivystyksessä on työskenneltävä vähintään yhden eläinlääkärin ja eläintenhoitajan.”

Valtuuston päätös ei voisi olla selvempi. Siihen nähden kaupungin maanantainen tiedote on hyvin outo. Kaupunki ja sopimuskumppani toteavat, että päivystys on maaliskuun loppuun asti pois pelistä ja sitten asiaa tarkastellaan seurantapalaverissa.

Tällainen muotoilu ei noudata sitä tahtoa, jonka valtuusto on ilmaissut. Päivystys on virkamiehille ilmeisen hankala asia ratkaistavaksi, mutta se ei ole peruste kävellä poliittisen prosessin yli.