Pori Jazz järjestetään ensi kesänä koko komeudessaan – eikö niin?

Silti epätodennäköiseen takaiskuunkin on ikävä kyllä taas varauduttava. Maailmanlaajuinen koronapandemia on opettanut, että sen hallitessa ja vallitessa mikään ei ole varmaa.

Rockin ja jazzin sukuisen musiikin yhdysvaltalainen kauhukakara ja yleisnero Frank Zappa (1940-1993) ei koskaan esiintynyt Pori Jazzissa. Poika Dweezil sentään tuuletti Lokki-lavaa vuonna 2016.

Juuri nyt yksi Frank-papan 45 vuoden takaisista klassikoista tulee kuitenkin ikävällä tavalla mieleen jazzfestivaalin yhteydessä. Se on The Torture Never Stops (kidutus ei lopu koskaan).

Harvassa olivat ne ilonpilaajat, jotka viime kesän helteillä ennustivat, että kärsimysnäytelmä jatkuu edelleen, eikä kesätapahtumien järjestäminen ole Suomessa 100-prosenttisen varmaa edes vuonna 2022.

Jos niin onnettomasti kävisi, Porissa peruutus olisi jo kolmas sitten heinäkuun 2019. Silloin Toto saatteli jazzvieraat kotimatkalle siunaamalla Afrikan sateita. Sen koommin Kirjurinluodossa ei ole järjestetty täysimittaista Pori Jazzia.

Nuorten idoleita

Jatkuva epätietoisuus niin sanotusti syö miestä, mutta piruja Porinkaan seinille ei pidä maalata.

Mitä todennäköisimmin 55. festivaali järjestetään koko komeudessaan heinäkuussa 2022. Silti päinvastaiseenkin vaihtoehtoon pitää varautua. Jos maailmanlaajuinen koronapandemia on opettanut jotakin, niin ainakin sen, että mikään ei ole sen vallitessa ja hallitessa varmaa.

Ensi kesän Pori Jazzin peruuntuminen olisi monella tavalla valtava takaisku.

Se tietäisi monelle taholle suuria taloudellisia menetyksiä ja aiheuttaisi festivaaliperinteen jatkumoon ajallisesti kohtuuttoman pitkän tauon. Lisäksi Porin ja koko Satakunnan kesä olisi tylsä ilman jazzeja.

Festivaaliorganisaatio on sitä paitsi jo onnistunut kiinnittämään ohjelmistoon useita sellaisia vähemmän jazzillisia artisteja, joiden avulla sillä on tuhannen taalan paikka nuorentaa yleisöprofiiliaan. Esimerkiksi John Legendilla, Lewis Capaldilla ja Emeli Sandélla on Suomessa paljon nuoria faneja – Maustetytöistä puhumattakaan.

” ”Isompien ja kulttuuritarjonnaltaan monipuolisempien kaupunkien festivaalit eivät omaa yhtä kirkkaana säteilevää historiallista ja paikkasidonnaista imagoa kuin Pori Jazz. Mikä parasta, tapahtumaa on myös uudistettu viisaasti.”

Ainutlaatuinen brändi

Itse festivaalille kolmas peruuntuminen ei kenties olisi niin traaginen taloustappio kuin äkkipäätään voi kuvitella.

Toiminnanjohtaja Kristian Vainio kertoi lokakuussa Satakunnan Kansalle, että Pori Jazzilla on kaikissa sopimuksissa klausuuli ja ehdot peruutusten varalle. Vuonna 2019 solmituissa kesää 2020 koskeneissa sopimuksissa pandemiaklausuulia ei ollut, mutta kansainväliset agentit kantoivat silloinkin vastuunsa. Kaikki rahat palautuivat.

Enemmän takaisku koettelisi Poria.

Isompien ja kulttuuritarjonnaltaan monipuolisempien kaupunkien festivaalit eivät omaa yhtä kirkkaana säteilevää historiallista ja paikkasidonnaista imagoa kuin Pori Jazz. Mikä parasta, tapahtumaa on myös uudistettu viisaasti.

Kesästä 1966 järjestetyn happeningin brändi on sekä kansainvälinen ja kansallinen että paikallinen. Se on tutkitusti Suomen kiinnostavin ja tunnetuin kesätapahtuma.

Siitä kuitenkin lähdetään, että aurinko lämmittää Kirjurinluotoa heinäkuussa 2022, ja Pori Jazz viihdyttää ja voimaannuttaa taas kymmeniätuhansia ihmisiä. Lähtökohta on fakta.