Toisen ahdistelutapauksen tultua julkisuuteen oli selvää, että Kaijansinkolla ei ollut edellytyksiä jatkaa tehtävissään. Kaijansinkko anoi anteeksiantoa, mutta unohti uhreilleen aiheuttamansa häpeän ja kärsimyksen.

Pesäpallovalmentaja Petri Kaijansinkkoon liitetyt ahdistelusyytökset johtivat loogiseen lopputulokseen.

Jyväskylän Kirittäret ilmoitti lauantaina, että Kaijansinkolla ei ole enää edellytyksiä jatkaa valmentajana tai pelinjohtajana.

Samalla hänet vapautettiin seurajohtajan tehtävistä toistaiseksi.

Muuta vaihtoehtoa ei käytännössä ollut. Kaijansinkon pesäpalloura on hyvin todennäköisesti ohi.

Teoilla on seurauksensa, vaikka niistä olisi kulunut vuosia.

Kaijansinkko myönsi seksuaalisen häirinnän toimiessaan Raumalla. Keskisuomalaisen lehtihaastattelussa Kaijansinkko toivoi ennen kaikkea anteeksiantoa ja ihmetteli, miksi asia on nostettu jälleen esiin, seitsemän vuotta tapahtuneen jälkeen.

Ahdistelukohu laajeni edelleen, kun Ilta-Sanomat haastatteli ”Maijua”, joka kertoi myös saaneensa Kaijansinkolta intiimejä ja seksuaalissävytteisiä tekstiviestejä.

Kaijansinkko ei kumonnut uusia väitteitä, mutta piti kohtuuttomana, että ”vanhojen juttujen käsittelyä jatketaan yhä julkisuudessa”.

Pesäpallon ahdistelukohulla on ikävän satakuntalainen leima, sillä Rauman tapauksen jälkeen uutena uhrina esiin tullut ”Maiju” yhdistetään Porin Pesäkarhuihin.

Kaijansinkon mukaan asioiden puiminen julkisuudessa ”on todella raskasta”. Näin varmasti on, mutta samalla hän uhriutui ja unohti uhriensa kokemukset.

Ahdistelujen uhrit ovat kantaneet taakkaa vuosia ja kärsineet syyllisyydestä sekä häpeästä.

Kaijansinkko korosti, että hän ei ole tehnyt rikosta. Kiistämätöntä on sen sijaan, että hän käytti valmentajan valta-asemaa törkeästi hyväkseen.

Asia on paljon suurempi kuin Kaijansinkko ja hänen pesäpallouransa todennäköinen päättyminen.

Miten on mahdollista, että ahdistelusyytökset on lakaistu maton alle, vaikka kyseessä oli ilmeisesti yleisesti tiedossa oleva asia?

Kritiikkiä voi esittää myös tiedotusvälineiden kuten Satakunnan Kansan suuntaan. Miksi asiasta ei ole aikanaan uutisoitu, jos asia on ollut laajalti tiedossa? Miksi vasta nyt?

On todennäköistä, että Yhdysvalloista alkanut me too -liikehdintä on vihdoin antanut äänen ahdistelun uhreille. Yhteiskunnan suhtautuminen ahdisteluihin on muuttunut oikeaan suuntaan, kun ymmärrämme paremmin, minkälaista tuhoa ahdistelijat aiheuttavat uhreilleen.

Valta-aseman väärinkäyttö selittää myös sitä, miksi tällaiset asiat nousevat esiin vasta vuosien jälkeen. Uhrit pystyvät kertomaan ahdistelusta vasta sitten, kun he eivät enää ole tämän vallankäyttäjän kohteina.

Ahdistelukohu heittää varjonsa muun pesäpalloväen päälle ja pakottaa kysymään, onko kaikki kunnossa.

Ongelmallista on, että ahdistelukohu leimaa syyttä suotta myös lukemattomia pyyteettömästi työtään tekeviä seura-aktiiveja.