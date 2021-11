Suurhankkeen viestintä meni pieleen. Jäljelle jäi vain tappelu ja kauhistelu rahoista. Miksi aina näin?

Paljon porua palloiluhallista on ollut viikon teema Porissa. Polemiikkia on nostattanut ennen kaikkea yli 25 miljoonan euron hintalappu, joka kieltämättä tuntuu kovalta parin nukutun yön jälkeenkin.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että nyt rummutettu hinta on vain kustannusarvio, jonka uusi halli saa enimmillään maksaa. Näin sen ainakin pitäisi olla. Rakennussuunnittelun jälkeen hinta kilpailutetaan ja euromäärä täsmentyy.

Jos laajennetaan katsetta ohi hintakeskustelun, palloiluhallin voi todeta nostavan Porin urheilukeskuksen kokonaisuuden urheiluun – ennen kaikkea joukkueurheiluun – keskittyvänä alueena aivan maan kärkipaikoille. Yleisurheilu-/jalkapallostadion, pesäpallostadion, tekonurmikenttä jenkkifutismaaleineen, Isomäki- ja Astora-areenat, tekojäärata ja -kaukalo, harjoitusjäähalli, Karhuhalli, maauimala, ulkotenniskentät, katukoriskenttä, tennishalli padel- ja sulkapallokenttineen, erinomaiset lenkkipolut ja nyt vielä päälle palloiluhalli.

Moni Poria isompikin kaupunki voi vain haaveilla moisesta kompleksista, joka tarjoaa kaupungin palloilijoille ja jääurheilijoille huipputason puitteet. Totta kai puutteita jää edelleen, kun tekojäärataa ei kateta ja kaikkia ei huomioida, mutta keskittymä on uuden hallin toteutuessa todellinen palloilijan paratiisi.

Onkin ihmeteltävä, miten näin suuri hanke hoidettiin viestinnällisesti ala-arvoisesti. Upea hanke, investoidaan urheiluun ja lapsiin, mutta ei tehdä etukäteen perusteluja ja myydä asiaa kuntalaisille. Jäljelle jäi vain tappelu ja kauhistelu rahoista.

Miksi aina näin?

Ratkottavaksi jäävät liikenne- ja parkkipaikkaongelmat. Tulossa on viikonloppuja, jolloin Karhuhallissa pelataan isoa jalkapalloturnausta tai järjestetään messuja, Isomäki-areenassa on Ässien kotipeli tai iso konsertti ja palloiluhallissa on joku suurtapahtuma. Kaikki samaan aikaan.

Nykyiselläänkin pysäköintiongelmat nostavat päätään silloin, kun Ässien peli houkuttelee tavallista enemmän katsojia. Palloiluhalli rakentuu kiekkopelien aikana pysäköintialueena tällä hetkellä toimivan hiekkakentän päälle.

Kysymykseksi nousee, kuinka paljon palloiluhallille raivataan uutta pysäköintialuetta, joka on kaikkien alueen käyttäjien käytettävissä. Suunnitelmissa on 200 uutta autopaikkaa, mutta nekin on sijoitettu autuaan kauas Hesburgerin lähelle ja sairaalanmäkeen. Se ei vaikuta toimivalta ratkaisulta.

Seuraavaksi alkaa markkinavuoropuhelu, jossa selvitetään alueen toimijoiden kanssa paras mahdollinen tuotannollinen ratkaisu. Tämän jälkeen tiedetään tarkemmin, miten hankkeen eri vaiheiden aikataulut rakentuvat. Todennäköisesti lapio lyödään maahan ensi vuonna ja palloiluhallin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Ennen ensimmäistä konkreettista toimenpidettä on tärkeää miettiä jokainen yksityiskohta tarkkaan. Näin iso hanke pitää saada maaliin niin, ettei jälkikäteen synny murinaa puutteista ja heikkouksista, joita ei pysty enää oikaisemaan.