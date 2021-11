Porin kaupunginvaltuuston on syytä käyttää vakaata harkintaa maanantain talousarviokokouksessaan.

Porin kaupunki on ottamassa maanantaina ratkaisevan askeleen uuden palloiluhallin rakentamisessa Isonmäen urheilukeskuksen alueelle. Palloiluhallin vaihtoehdoista on valmistunut hankesuunnitelma. Valtuuston tehtävänä on ensi maanantain kokouksessaan päättää määrärahoista hankkeen rakentamissuunnitteluun. Vaikka lapiota ei vielä Isonmäen maaperään isketä, merkitsee rakentamissuunnittelun aloittaminen niin vahvaa sitoutumista palloiluhallin toteuttamiselle, että siitä on vaikea enää vetäytyä.

Porin kaupungin vuoden 2022 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2024 palloiluhallin rakentamiseen varaudutaan noin 21 miljoonan euron budjetoinnilla. Jo nyt tästä budjetista on pohja pettämässä, sillä esille on nostettu kalleimpana vaihtoehtona ollut 25,6 miljoonan euron hallihanke.

Samaan aikaan vierellä kulkee myös toinen suuri liikuntapaikkahanke. Vuoteen 2006 ulottuvassa taloussuunnitelmassa Porin urheilutalon peruskorjaushanke on nielemässä runsaan 10 miljoonan euron panostuksen.

Palloiluhallin on määrä palvella laajaa käyttäjäkuntaa. Urheilulajien harrastajien ja kilpaurheilijoiden lisäksi se toimisi myös tapahtumakäytössä. Lajeista salibandy olisi suurin käyttäjä, mutta myös futsal, lentopallo ja koripallo olisivat lajilistalla.

Näistä lajeista Porissa pelataan pääsarjatasolla futsalia ja salibandyä. Ensin mainitussa normaalien sarjapelien katsojamäärä on noin 100. Salibandya seuraa normaalipeleissä noin 500 katsojaa. Ratkaisevat ottelut voivat kerätä lähemmäs 1 000 katsojaa.

Porin uuteen palloiluhallin suunnitellaan moninkertaisesti suurempaa kansainväliset mitat täyttävää katsomoa. Jopa niin isoa, että sinne mahtuisi jääkiekon Liigan alkusyksyn yleisökeskiarvo eli 2 996 katsojaa.

Näin suurten yleisömäärien saaminen porilaisen salibandyn pariin on ajatuksena järjetön. Varsinkin kun suurimmatkin yleisölajit ovat kärsineet katsojakadosta.

Niin ikään järjetön on ajatus kansainvälisten pelien saamisesta laajemmassa mitassa Poriin.

Palloiluhallihankkeen paisuminen on ollut Porin päätöksenteossa hyvin omituinen näytelmä. Kritiikin ääntä ovat keskusteluun tuoneet oikeastaan vain kaksi porilaista kaupunginvaltuutettua. Tapio Furuholm (vas.) ja Markku Tanttinen (vas.) ovat oudoksuneet hankkeen mittakaavaa. Muu valtuusto on ollut kovin hiljainen. Edes kirstunvartijaksi usein julistautuneen kokoomuksen joukosta ei ole löytynyt kyseenalaistajaa. Ei, vaikka ensi vuoden budjetissa varaudutaan käsittämättömän suureen 40 miljoonan euron lainanottoon.

Ensi maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuutetut ovat itse kaupunkilaisille velkaa sen, että kanta nykyiseen palloiluhallisuunnitelmaan tuodaan selkeästi esille. Joko puolesta tai vastaan. Perusteluineen.

Porin kaupunginvaltuuston on syytä käyttää vakaata harkintaa talouspäätännässä. Tähän harkintaan voi kuulua myös se, että palloiluhallin hankesuunnitteluun syvennytään uudelleen.