Satakunnan vaalipiiriä odottaa kutistuminen tai lakkauttaminen – Pitää selvittää kumpi on vähemmän huono

Täydellistä vaalijärjestelmää ei ole olemassa. Demokratia on parhaimmillaan kompromissien taidetta, mutta joku saa aina vähän enemmän kuin kaveri.

SK uutisoi (31.10.) ennusteesta, jonka mukaan Satakunnan vaalipiiri on menettämässä yhden kansanedustajan vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.

Pienempien vaalipiirien lakkauttaminen nousee säännöllisesti julkiseen keskusteluun – perustellusti. Ihmiset eri puolilla maata ovat hyvin eriarvoisessa asemassa, vaikka kaikilla on yksi ääni.

Äänikynnyksen vuoksi pienissä vaalipiireissä on tosiasiallisesti vähemmän vaihtoehtoja.

Ongelma tiedostetaan, mutta poliittista intoa muutokseen ei välttämättä ole. Nykyisestä järjestelmästä hyötyy kaikkein eniten keskusta, joka ei missään nimessä halua suuria muutoksia.

Minne mennä, vai mennäkö lainkaan. Siinä on satakuntalaisille pohdittavaa.

Nykyisillä voimasuhteilla ja puolueiden johtavilla henkilöbrändeillä Suomeen taas on huomattavan vaikeaa muodostaa toimivaa hallituskoalitiota ilman keskustaa.

Kaikkein eniten nykyisestä järjestelmästä kärsii vihreät. Jos vihreiden valtakunnallinen kannatus (11,5 %) eduskuntavaaleissa muutettaisiin kansanedustajapaikoiksi, luku olisi 23, kun nykyisellä vaalitavalla puolue jäi 20:een.

Keskusta taas sai vaalitavan ansiosta 31 paikkaa, vaikka 13,8 prosentin kannatus antaisi suoraan 27,6.

Satakunnassa on selvää, että vihreillä on, jos ei mahdotonta, niin hyvin vaikeaa saada läpi kansanedustajaa. Jonkun muun vaalipiirin osana satakuntalaiset vihreät voisivat keskittämällä saada omansa Arkadianmäelle.

Aivan toinen kysymys on, että mikä on Satakunnan edunvalvonnan kannalta viisainta. Vanha mantra on, että omasta pitää taistella.

Ajatus lähtee siitä, että kun on oma vaalipiiri, ei tarvitse valita puolta, vaan voi hakea kumppaneita asiakysymys kerrallaan. On parempi olla itsenäinen periferia kuin jonkun muun.

Ennusteen mukaan vuonna 2040 kasvukolmion vaalipiirit Helsinki, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa saavat yhteensä 106 kansanedustajaa.

Teoriassa kärkikolmiossa pystytään koplaamaan siltarummut keskenään - onko parempi olla sisällä vai ulkona?

Todellisuus ei ole aivan näin yksinkertainen, sillä päätöksistä neuvottelevat puolueet, eivät alueet. Edunvalvonnan kannalta olennaista on saada maakunnan poliitikkoja omien puolueidensa piikkipaikoille.

Satakuntalaiset päättäjät hieman aristelevat keskustelua maakunnan suunnasta, sillä kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy riski.

Henkisesti helpoin valinta olisi Varsinais-Suomi. Vain sukupolvi sitten porilaiset äänestivät Turun pohjoisessa vaalipiirissä, mutta ei se onnea takaa.

Kasitietä rakentaessa turkulaisten kiinnostus lopahti maakuntarajalle, kun oma osuus tuli kuntoon ja Porin pää sai murusia.