Satakunnassa käydään 23. tammikuuta aluevaalit. Niiden jälkeen edessä on uudistus, jonka mittakaava on jäänyt monelta pimentoon. Ihmiset eivät tiedä, mistä on kyse.

Suomalaisten tietämättömyys paljastui alkusyksystä esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuuden kyselytutkimuksessa, jonka perusteella yli puolet äänestäjistä ei osaa sanoa, millaisista asioista uudet aluevaltuustot päättävät.

Jos ei tiedä, minkä puolesta äänestää, on vaikea motivoitua äänestämään lainkaan.

Yksi selitys ihmisten tietämättömyydelle voi olla konkretian puute. Hallinnollinen kieli on monelle hankalaa ja kaukana arjesta. Mitä tarkoittaa hyvinvointialue? Mitkä tehtävät jäävät kunnille? Miten hyvinvointialue ja kunnat toimivat yhdessä? Mikä on VATE?

Monet kuntapäättäjätkään eivät ole selvillä siitä, mitä uudistuksen jälkeen tulee tapahtumaan.

On vaikea kuvitella, että satakuntalaisia ei kiinnostaisi, miten heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestetään. Mistä he saavat apua, kun sairastuvat? Kuka tulee paikalle, kun sattuu onnettomuus?

Nyt tarvittaisiin konkretiaa ja selkeitä esimerkkejä siitä, mitä Satakunnassa ollaan tekemässä. Mitä tapahtuu 10 000:lle kunnilta hyvinvointialueelle siirtyvälle työntekijälle? Miten yhteisiä rahoja käytetään?

Kyse ei ole pikkurahoista, vaan noin miljardin euron summasta. Jopa 50–60 prosenttia kuntien rahankäytöstä siirtyy hyvinvointialueelle.

Kevään kuntavaaleissa äänestysprosentti oli historiallisen matala. Vain 55,1 prosenttia suomalaisista käytti ääntään. Aluevaaleissa pelkona on, että äänestysprosentti on vielä tätäkin matalampi. Moni suomalainen ei tiedä, mistä aluevaaleissa äänestetään.

Aluevaltuustoihin valituille päättäjille on tarjolla iso ja vastuullinen tehtävä. Se on toinen syy, miksi satakuntalaisten pitäisi kiinnostua vaaleista. Kenelle me annamme vallan päättää yli 200 000 ihmisen palveluiden toimivuudesta? Kuka on tarpeeksi osaava hoitamaan tehtävää?

Kun 16 kunnan sote-hallinnot puretaan ja niistä muodostetaan yksi yhteinen hyvinvointialue, esiin nousee mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Millainen hallinto hyvinvointialueelle kootaan? Pakataanko kaikki päättäjät Poriin?

Satakunnan Kansan uutisessa (SK 26.9.) havainnollistettiin, miltä aluevaalien tulos näyttäisi, jos aluevaltuuston paikat jaettaisiin kuntavaalien tuloksen perusteella. Lopputuloksena oli, että hyvinvointialueen päättäjät tulisivat vain muutamista kunnista.

Esimerkiksi Harjavallasta, Nakkilasta, Kokemäeltä, Huittisista, Säkylästä, Pomarkusta, Siikaisista, Merikarvialta, Jämijärveltä ja Karviasta ei laskelman perusteella nousisi yhtään edustajaa valtuustoon.

Palveluita käytetään jokaisessa kunnassa. Uudistuksen jälkeen kuntien ja hyvinvointialueen välille jää myös paljon yhteistä tehtävää. Jotta yhteistyö toimii, vuorovaikutukseen on panostettava joka puolella maakuntaa.