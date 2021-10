Liiga rämpii pahemmin kuin koskaan – mikä on tulevaisuus?

Negatiivinen kierre on ajamassa Suomen ainoaa ammattilaisurheilusarjaa pahaan jamaan. Herätyskello on soinut, mutta toistaiseksi on vain torkutettu.

Ässien kuuden ensimmäisen Liigan kotiottelun yleisökeskiarvo on alle 2000 katsojaa. Huippumäärä nähtiin Lukko-ottelussa (3021), pohjat puolestaan KalPaa vastaan (1287).

Jos jätetään viime kauden koronarajoitetut ottelut pois laskuista, on Isomäki-areenalla yksittäisessä ottelussa ollut alle 2000 katsojaa viimeksi Padan karsintakevään 2009 playout-ottelussa Lukkoa vastaan, jolloin lehtereillä oli reilut 1500 katsojaa.

Tämän syksyn luvut ovat karmeita ja herättävät aidosti huolta myös seuran taloudellisen selviytymisen puolesta.

Hieman yllättäen Ässien toimitusjohtaja Mikael Lehtinen sanoi kuitenkin Satakunnan Kansan haastattelussa, että seura on tyytyväinen alkukauden yleisömääriin. Toki on muistettava, että Ässien otteluissa ilmoittamat yleisömäärät ovat yhtä kuin paikalla olevien katsojien määrä. Rahaa kassaan tuovia lippuja on myyty enemmän.

Ässissä, kuten muissakin liigaseuroissa uskotaan, että paluu normaaliin tapahtuu myös yleisömäärissä. Pudotus on ollut alkukauden perusteella karmaiseva. Huomioitavaa kuitenkin on, että lasku yleisömäärissä on tapahtunut jo ennen koronaa.

Kaudella 2013–2014 yleisökeskiarvo putosi ensi kertaa alle 4500 sitten vuoden 1998. Usein kuultu selitys on, että tuolloin liigan isoin areena siirtyi Jokereiden mukana KHL-kaukaloihin. Trendi on silti ollut senkin jälkeen laskeva.

Liigassa tilanteeseen herättiin kokonaisuutena ja lanseerattiin ”Visio 2025”, joka on tyypillinen konsulttitoimiston tekele; kiiltokuvamainen sanatykitys arvoista, vastuullisuudesta, rohkeudesta. Konkretiaa ei ole edes siteiksi.

Paljon on muuttunut siitä, kun jääkiekko nousi kukoistukseensa Suomessa. Tai oikeastaan ei ole muuttunut. Laji on yhä Suomen seuratuin ja täysin omilla luvuillaan. Liigan ongelmaksi onkin muodostumassa se, että yhä useampi seuraa lajia, mutta kotimaisen vaihtoehdon ohelle on tullut näkyviä haastajia.

Esimerkiksi NHL:n suosio on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut Suomessa eksponentiaalisesti. Viikonloppuisin maailman parasta jääkiekkoa voi seurata parhaaseen katseluaikaan myös täällä – ja se näkyy.

Liigan pitäisi pystyä vastaamaan viihdetuotteella, joka vetäisi ihmiset areenoille. Pelkkä peli ei enää riitä, sillä sen voi katsoa verrattain halvalla myös kotoa.

Negatiivisen kierteen viimeistelee se, että huonon taloudenpidon vuoksi liigajoukkueet eivät voi enää satsata pelaajiin, kuten ennen. Taso laskee, kiinnostus laskee.

Seurojen liikevaihdosta lipunmyynti kattaa isoimmillaankin vain alle kolmanneksen. Olisiko vallitsevassa tilanteessa aika kokeilla välillä todella halpoja lippuja? Yhteisöt syntyvät yhä nykyäänkin tapahtumissa paikan päällä. Sitä kautta myös nousua takaisin urheilullisestikin vakuuttavaksi sarjaksi voidaan paremmin pohjustaa.

Viime kaudella koronatilanne piti yleisön poissa hallilta. Ässät päästi joihinkin otteluihinsa 10 fania. Kuluvalla kaudella yleisö olisi saanut palata halliin lähes normaalisti, mutta ruuhkaa ei Isomäki-areenalla ole ollut.