Pigmenttitehdas on luonut alueelle hyvinvointia ja on ollut osa Meri-Porin identiteettiä. Miksi tehdasalueen tulevaisuutta ei ole jo ratkaistu?

Uutinen oli odotettu, mutta silti Venatorin ilmoitus Porin pigmenttitehtaan sulkemisesta pysäytti.

Alun perin tehdas piti ajaa alas jo kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kun asiassa ei edetty, heräsi pieni toivo toisenlaisesta tulevaisuudesta, uudesta mahdollisuudesta.

Todellisuus on toinen ja osa suomalaista teollisuushistoriaa päättyy.

Tehtaan alasajon mukana noin 90 työntekijää menettää työnsä. Tammikuussa 2017 sattunut tuhoisa tulipalo sinetöi tehtaan kohtalon, vaikka aluksi omistaja vakuutti, että pigmenttituotanto rakennetaan uuteen loistoon.

Esimerkiksi Vuorikemian, Kemira Pigmentsin ja Venatorin nimillä toimineen tehtaan vaikutus on ollut ja on edelleen huima varsinkin Meri-Porissa.

Pigmenttitehdas on ollut osa meriporilaisten identiteettiä.

Tehtaan mahdollistamilla palkka- ja verotuloilla on rakennettu perheille koteja, kulkijoille teitä ja kannatettu välillisesti erilaisia palveluja. Samalla työpaikkojen vetovoima on tuonut uusia asukkaita Poriin.

Kun työntekijöiden autot lopulta poistuvat tehtaan parkkipaikalta, muutos on suuri. Kaikkia seurauksia emme todennäköisesti vielä ymmärrä.

Varsinkin tulipalon jälkeen tehtaan työllistämä väkimäärä on vähentynyt radikaalisti. Hyvän taloustilanteen ansiosta osaavalle työvoimalle on ollut kysyntää maakunnan teollisuusyrityksissä, mikä on vähentänyt huomattavasti ihmisten kokemaa taloudellista ahdinkoa.

Mitä nyt tapahtuu Venatorin tehdasalueelle?

Kyseessä ei ole ongelmallinen jättömaa, vaan arvokas alue. Teollisuustontille tulee LNG-kaasuputki, sähköverkot ovat vahvat, alueella on nykyaikainen voimalaitos, vesilaitos ja -puhdistamo.

Tontin sijainti rautatien, valtatien, sataman ja meren läheisyydessä on loistava.

Monesti alueen mustaksi pekaksi nostetaan ympäristövastuut. Tarkkaa tietoa ei ole, mikä maa-alueen kunto on, mutta ympäristövastuut eivät ole este uudelle toimijalle.

Outoa on ollut, että alueen nykyinen omistaja Venator ei ole saanut tehtyä ratkaisua alueen tulevaisuudesta.

Yhtiö ei ole edes tarjonnut polkuja, joilla ratkaisuihin päästäisiin. Hiljaista on ollut.

Ajankohtainen BASF:n tehdashanke osoittaa, että aiheesta tiukentunut ympäristölainsäädäntö vaikeuttaa uusien tehdasalueiden perustamista. Tämä nostaa käytettyjen maa-alueiden arvoa.

Kun teollisuus on ympäristöä jo muuttanut, niin miksi sitä ei käyttäisi hyväksi.