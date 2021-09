Valtatie 2:n alennustilan syitä on vaikeaa ymmärtää – Savossa ja Kemi-Torniossa riittää upeita väyliä

Länsi-Uudenmaan Vihdistä Porin Mäntyluotoon kulkeva valtatie 2 on vaarallinen väylä. Sillä sattuu vuosittain keskimäärin 37 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta ja kolme liikennekuolemaa.

Suomen valtateiden keskiarvoon verrattuna 227 kilometrin mittaisen ja monin paikoin huonokuntoisen kakkostien henkilövahinko-onnettomuuksien riski on 1,6-kertainen ja tiheys yli kaksinkertainen.

Tämä on viranomaisilla ja päättäjillä hyvin tiedossa. Tiedossa on sekin, että vilkkaasti liikennöidyn (4 100 ‒ 7 500 ajoneuvoa vuorokaudessa) valtatien liikennemäärästä raskaan liikenteen osuus on peräti 8–17 prosenttia.

Ymmärrettävistä syistä pahin ahtauma on tien loppupäässä Harjavallan ja Mäntyluodon välillä. Porin keskustan kohdalla kakkostietä käyttää lähes 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Vanhanaikainen väylä

Lukuja lataa ja tietoa tarjoaa Satakuntaliiton tuore nettireportaasi Valtimo, joka on tukossa. Siinä toimittaja Timo Riihentupa ja videokuvaaja Tomi Glad seuraavat ammattikuljettaja ja kuljetusyrittäjä Markku Rimpisen matkaa valtatie2 :lla. Rimpinen määrittelee tien vanhanaikaiseksi.

Kaikesta tiedosta, suunnitelmista, vuosikymmenien valituksesta ja kakkostietä säännöllisesti ajavien autoilijoiden käytännön kokemuksista huolimatta tekoja on tehty Satakunnassa hämmästyttävän vähän. Tekemättömyyden syitä voi vain arvailla.

Niitä sopii pohtia ajaessaan esimerkiksi valtatie5 :n kymmenien kilometrien mittaisia moottoritieosuuksia Mikkelin, Kuopion ja Iisalmen vaiheilla.

Sama pätee vaikkapa Perämeren pohjukan eli Kemin–Tornion seudun 35 kilometrin mittaiseen maailman pohjoisimpaan moottoritiehen Suomen lyhimmällä valtatiellä numero 29.

Satakunnassa moottoritietä ei ole metriäkään.

” ”Vähin mitä kakkostielle pitäisi Satakunnassa tehdä, on Poriin Ulvilasta tulevan nelikaistaisen tieosuuden jatkaminen niin, että se alkaa Nakkilasta tai vielä mieluummin Harjavallasta – ja moottoritienä.”

Nelikaistaista pidennettävä

Onko saamattomuudessa kyse ikiaikaisesta myytistä, jonka mukaan satakuntalaiset kansanedustajat eivät osaa ajaa maakunnan etuja riittävän tarmokkaasti? Kenties he pitävät itseään siinä suhteessa jopa jääveinä.

Vai pitääkö paikkansa vanha käsitys Turun seudun etulyöntiasemasta lounaisen Suomen liikenneväylien kehittämismäärärahoja jaettaessa?

Hankkeita on vireillä, mutta vähin mitä kakkostielle pitäisi Satakunnassa tehdä, on Poriin Ulvilasta tulevan nelikaistaisen tieosuuden jatkaminen niin, että se alkaa Nakkilasta tai vielä mieluummin Harjavallasta – ja moottoritienä. Se olisi kaikkien etu.

Valtatie 2:n nykyiset ongelmat vieläpä korostuvat talviaikaan.

Satakuntaliiton reportaasin ja kuljetusyrittäjä Markku Rimpisen mukaan valtatien talvikunnossapidossa on suuria puutteita. Sama surkeus todettiin jo ely-keskuksen selvityksessä vuonna 2017.

”Kapea, vanhanaikainen, osin huonokuntoinen ja vilkasliikenteinen tie liitettynä suureen määrään raskasta liikennettä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia ei ole hyvä yhdistelmä”, reportaasissa aivan oikein todetaan.

”Vielä heikommaksi yhtälö muuttuu, jos soppaan liittää puutteellisen talvikunnossapidon.”