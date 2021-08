Virkakoneiston luotettavuus horjuu pahasti, kun hallinto-oikeus peruutti akkumateriaalitehtaan ympäristöluvan. Nyt hyvinvointia alueelleen luovan ja ympäristövaikutuksiltaan myönteisen tehdashankkeen yllä leijuu epävarmuuden varjo. Miksi me toimimme näin?

BASF:n rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan kohtaamat vaikeudet antavat huolestuttavan kuvan yhteiskunnastamme.

Miten on mahdollista, että vaikeutamme omaa tulevaisuuttamme ja hyvinvointiamme täysin tietoisesti?

Suomalaisen yhteiskunnan hallinnon luotettavuus ja toimivuus on yleisesti katsottu tekijäksi, joka houkuttelee ulkomaisia investoijia maahamme.

Tämän käsityksen voi nyt kyseenalaistaa.

BASF:n tehdashanke on edennyt oikeaoppisesti niin, että ympäristölupaa ovat olleet valmistelemassa aluehallintoviraston ja ely-keskuksen asiantuntijat. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan suunnitellut varotoimet pohjavesien varalta ovat riittävät.

Tehdashanke on käynyt läpi erittäin tarkan viranomaisprosessin ja saanut ympäristöluvan. Yhtiöllä on ollut kova luotto suomalaiseen viranomaisprosessiin, ja rakennustyöt alkoivat jo ennen ympäristöluvan myöntämistä.

Ympäristöluvasta tehty valitus johti siihen, että hallinto-oikeus peruutti luvan juuri ennen juhannusta ja palautti sen aluehallintohallintoviraston käsittelyyn.

On korostettava, että valitusten tekemiseen on täysi oikeus ja myös velvollisuus suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallinto-oikeus on itsenäinen toimija ja sen harkintaa sekä päätöksiä on kunnioitettava.

Kyse on luottamuksesta.

Hallinto-oikeuden päätös kyseenalaistaa laajan viranomaiskoneiston tekemän työn ja heittää sen päälle epäluottamuksen varjon.

Oikeus perusteli päätöstään sijoituspaikan soveltumattomuudella ja puutteellisella jätevesien puhdistamisella.

Hallinto-oikeuden näkemys on, että pohjavesialueella ei voisi harjoittaa tehdastoimintaa. Kanta on erikoinen jo sen perusteella, että BASF:n tehdasalueen välittömässä läheisyydessä on kuonanläjitysalue ja ylipäätään Harjavallan suurteollisuuspuisto.

Miten muiden tehtaiden toiminta on varmistettu niin, että pohjavedet eivät vaarannu?

Hallinto-oikeuden päätöksen seuraukset voivat olla järisyttäviä.

Selvää on jo, että BASF:n tekemä valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarkoittaa pitkäkestoista prosessia. Koko tehdashankkeen yllä leijuu epävarmuuden leima.

Akkumateriaaleihin keskittyvä tehdas toimii kasvualalla, jollaista kaikki maat himoitsevat. Kiertotalous on ylipäätään ala, jossa on mukana voimakas vastuullisuus ympäristöstä.

Meillä on näköjään varaa horjuttaa hanketta, joka toisi työpaikkoja ja hyvinvointia maallemme sekä tuottaisi merkittävän hiilidioksidipäästöjen vähennyksen.

Nyt lähetämme signaalin investointeja miettiville, että suomalaiseen virkakoneistoon ei voi luottaa.

Kuinka monta hanketta laitetaan jäihin tai suunnataan muualle jo pelkästään hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella?

Samalla voi hyvin kysyä omaa vastuutamme ilmastotyössä.

Suomalaisessa hallinnossa on selkeä valuvika, kun tällaiseen tilanteeseen on ylipäätään ajauduttu. Olisiko ratkaisu esimerkiksi sellainen, että valitusprosessi sisältyisi jo ympäristölupaan?