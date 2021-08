Main ContentPlaceholder

Lapsiin kohdistettu rokotevastainen kampanjointi on alhaista

Rokotevastainen liikehdintä on siirtynyt verkosta kaduille ja kouluihin sekä sanoista tekoihin. Kohteeksi on otettu lapset, heidän vanhempansa ja opettajat. Kampanjoinnista huolimatta lasten rokotus on edennyt hyvin.

Rokotekritiikki ja -vastaisuus ovat siirtyneet verkosta reaalimaailmaan samaan aikaan, kun kouluissa aloitettiin 12–15-vuotiaiden rokotukset. Suuntaus on hyvin huolestuttava, sillä rokotevastaiset ovat ottaneet sumeilematta kohteekseen alaikäiset lapset. Porissa järjestettiin koulujen läheisyydessä rokotevastainen mielenosoitus, muun muassa Turussa on jaettu materiaalia suoraan koululaisille ja Tampereella lasten puhelimiin on lähetetty henkilökohtaisia viestejä, joissa pelotellaan rokotusten haitoilla. Ainakin Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Espoossa koulut ovat saaneet rokotevastaisia uhkailukirjeitä. ”Vanhempien” lähettämäksi ilmoitetussa kirjeessä lukee, että lähettäjät ovat valmiita ”oikeudellisiin toimenpiteisiin”, mikäli rokotuksia järjestetään. Mittakaavaa saa, kun muistaa, että Porissa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 12 mielenosoittajaa. Samaan aikaan järjestetty pop-up -rokotus keräsi yli 200 osallistujaa Puuvillan kauppakeskuksessa. Lisäksi lapset ovat halunneet ottaa rokotteita ja rokottaminen on sujunut ripeästi. Kokemäellä toiminut opettaja Luna Lehikoinen ryhtyi myös sanoista tekoihin ja laati oppilailleen sekä heidän vanhemmilleen Wilma-viestin. Lehikoisen viestin mukana oli linkkejä, jotka veivät valheellista tietoa sisältäville sivustoille. Satakunnan Kansan haastattelussa Lehikoinen avasi toimintansa motiiveja ja myös toisti rokotevastaisilta sivustoilta löytyviä teorioita. Miksi Satakunnan Kansa julkaisee haastattelun, jossa kerrotaan asiantuntijoiden moneen kertaan vääriksi toteamia väitteitä? Koska me tarvitsemme lisää ymmärrystä siitä, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. On eri asia antaa ääni suoranaiselle väärälle tiedolle tai antaa ääni ihmiselle, joka ajattelee ja toimii eri tavalla. Koronapandemia on niin poikkeuksellinen historiallinen tapahtuma, että olisi erikoista, jos kyseenalaiset äänet ohitettaisiin. Kyse on myös ajankuvasta, jossa nyt eletään. Koronavirus luo pelkoja ja huolia, eikä niitä voi ohittaa. Tietomme koronaviruksesta ovat edelleen puutteellisia ja muuttuvia. Samalla tiedonjano on valtava. Tämä luo kysyntää yksinkertaisille ”totuuksille”, jossa koronavirus on huijausta tai rokotusten taustalla väitetään olevan mitä hurjempia salaisia suunnitelmia. Lehikoisesta tehdään rokotevastaisten piirissä sankaria, joka toimi omantuntonsa mukaan. On arvostettavaa, että hän avasi ajatteluaan myös julkisesti. Silti Lehikoisen toiminta oli yksiselitteisesti väärin, sillä hän käytti opettajan auktoriteettia ja koulun viestintäkanavaa tietoisesti hyväkseen. Rokotevastaisuus perustuu ihmisen luontaiseen epäluuloisuuteen ja kokemukseen yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Vaikka kyse on marginaalisesta ilmiöstä, niin epäluottamuksen ilmapiirin lietsominen on haitallista. Yhteiskunnan toimivuus perustuu luottamukseen. Salaliittoväittämät horjuttavat tätä yhteistä pääomaa. Oleellista on rakentaa yhteiskuntaa, jossa vähennämme eriarvoistumiskehitystä ja suhtaudumme toisiimme kunnioittaen. Kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja häntä arvostetaan, se lisää luottamusta myös yhteiskunnallisiin toimijoihin. Tusina rokotevastaista osoitti mieltään Porin Cygnaeuksen koulun ja steinerkoulun lähistöllä viikko sitten perjantaina. Suoraan alaikäisiin lapsiin kohdistuvasta kampanjoinnista on tullut nopeasti valtakunnallinen ilmiö.