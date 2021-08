Timo Soinin kiinnostus ja ilmoittautuminen toi väriä valintaprosessiin, jonka ehdokkaista ei ole vieläkään tietoa.

Työhuone on vapaana Rauman kaupungintalolla. Kaupunginjohtajan valinta vielä lämmittelykierroksilla.

Kaupunginjohtajan valintakuviosta saataneen Raumalla lisäselkoa ensi viikolla ja ilmeisesti tietoa tulee myös virkavaaliin suostumuksensa antaneista. Nyt olennaiset tiedot hakijoista ovat vielä vain valintatoimikunnalla.

Julkisesti papereilla virkaan hakeneita on seitsemän ja suostumuksensa antaneita kymmenen. Heistä ilmeisesti enin osa on johtotehtävissä ja -viroissa. Valintatoimikunta on visusti pitänyt tiedot piirissään, eivätkä esimerkiksi valtuutetut ole toistaiseksi saaneet lisäinfoa.

Kiinnostus ja tarve lisätietoon hakijaehdokkaista on suuri, sillä onhan kyseessä huomattavan julkinen johtajavirka. Kaupunginjohtaja on organisaationsa avainhenkilö ja myös maakunnan toiseksi suurimman kaupunkikunnan johtaja.

Haku näyttää kuntien valinnan pulmallisuuden. Kunta- ja julkisuuslaki vaatisi avoimuutta, mutta hakijaehdokkaita tämä saattaa karsia heti alkuunsa.

Jo hakupaperien jättäminen ja julkisuus voivat aiheuttaa kiusallisia tilanteita ja kysymyksiä. Sen päälle tulee monipolvinen valinta- ja seulontaprosessi, jonka lopuksi ratkaisu voidaan tehdä äänestyspäätöksellä valtuustossa.

Raumalla yritetään hakea johtajaa elinkeinoelämän tapaan hybridimallilla, jossa apuna on alan konsulttiyritys. Se on hakenut aktiivisesti kandidaatteja. Kun julkista virkaa täytetään, on nimien tietysti jossain vaiheessa tultava esiin.

Perussuomalaisten ex-puheenjohtajan, ulkoministerin, kansaedustajan ja europarlamentaarikon Timo Soinin ilmoitus kiinnostuksestaan Raumalle herätti huomiota ja otsikoita valtakunnallisestikin.

Soini vastasi kysymykseen kaupunginjohtajuudesta myöntävästi kristillisdemokraattien ajatushautomon esitelmätilaisuudessa ja totesi ihmetelleensä, ettei hänelle ole soitettu. Soini vakuutteli toiseenkin kertaan, ettei ole kyse huulenheitosta.

On kuitenkin muistettava, että Soini on ylivoimainen osaaja sanankäytössä ja julkisuuden hyväksikäytössä. Ensilupauksena oli Raumalle kuuluvuutta ja näkyvyyttä, jos tulisi valituksi.

Ensi viikolla Rauman pestaama rekrytoinnin konsulttiyritys tenttaa virkavaaliin suostumuksensa antaneilta sitoutumisen vakavuusastetta. Sitä kysytään myös Soinilta.

Valintatoimikunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi on ennakoinut, että seuraavan kokouksen jälkeen nimilista avataan.

Raumalaispäättäjät eivät ole näkyvästi ottaneet kantaa Timo Soinin tarjoutumiseen. Vaikutelmaksi on jäänyt, että alkuperäisestä suunnitelmasta pidetään kiinni. Tavoitteena on saada määrätietoinen virkamiesjohtaja, joka hoitaa oman organisaation ja toimivat suhteet elinkeinoelämään. Odotuksena on myös sitoutuminen useammaksi kuin vain yhdeksi vuodeksi.

Jos haluttaisiin poliittisella mandaatilla oleva johtaja, pitäisi siirtyä pormestarimalliin. Tämä olisi mullistus Raumalla, jossa on kunnallispoliittisella konsensuksella vuosikymmenten perinne.

Soinilla on laajat suhteet ja verkostot valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin, mutta kuntajohtaminen on paljon muutakin kuin keulakuvana esiintymistä. Lähitulevaisuudessa kuntaorganisaatioiden johtamisessa on runsas määrä sote-uudistuksen toimeenpanoa ja harmaata askarointia talouden parissa. Raumalla lähivuosien iso työmaa on kouluverkostossa, kun uutta pitäisi rakentaa ja ehkä remontoida verkostoa laskevalle oppilasmäärälle.