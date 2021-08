Korona-aikana rahaongelmista on puhuttu luultavasti ennätyksellisen paljon ja saman soisi jatkuvan myös tulevaisuudessa

Rahasta puhuminen on yhteiskunnassamme yhä suuri tabu, vaikka niin ei pitäisi olla.

Suomalaisten suhtautuminen rahaan on ollut aina vähän erikoinen.

Raha koetaan mittariksi omasta arvosta ihmisenä. Jos sitä ei ole, jää paitsi kokemuksista ja tunteista, joita pidetään liki itsestäänselvyyksinä. Raha ei ole kahvipöytäkeskustelun aihe, eikä siitä sovi kysellä.

Palkkatuloista puhuminen on vaivaannuttavaa, ja niin on toisessa ääripäässä yhteiskunnan tukien varassa elämisestä puhuminenkin.

Raha on lähes kaikista näkökulmista tabu, vaikka niin ei pitäisi olla.

Mitä enemmän puhumme ja tiedämme erilaisten ihmisten todellisuuksista, sitä enemmän meillä on ymmärrystä. Ymmärrys on avain avoimempaan, tasa-arvoisempaan ja moniäänisempään yhteiskuntaan.

Rahaa ja sen puutetta on helppo tarkastella esimerkiksi tilastojen avulla, mutta se yksin ei anna riittävän monipuolista kuvaa ilmiöistä.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin tiivistää julkaisemassaan vuoden 2020 köyhyysraportissaan osuvasti: ”Ilman tietoa köyhyyskokemuksista ilmiöstä piirtyisi kylmä kuva ja monta siihen liittyvää seikkaa jäisi pimentoon.”

Sunnuntain Satakunnan Kansassa porilainen Anna kertoo oman perheensä kokemuksesta vähävaraisuudesta. Hänen mukaansa vähävaraisuuteen ja yhteiskunnan tukiin liittyy runsaasti väärinkäsityksiä, ymmärryksen puutetta ja jopa täysin turhaa syyttelyä.

Hänen kokemuksensa kertominen on tärkeää, koska se haastaa yleistä mustavalkoista ja eriarvoistavaa suhtautumista vähävaraisuuteen.

Julkisessa keskustelussa ja mediassa luodut merkitykset muovaavat ajatuksiamme rahasta ja siitä, kuinka sen määrä vaikuttaa ihmisarvoon.

Kärjistävänä esimerkkinä: avaruuteen itsensä lennättävä amerikkalaismiljardööri on ihailtu sankari, joka saa tehdä mitä haluaa – ihan vaan, koska voi.

Tukien varassa elävä joutuu kerimään tarkasti auki, miksi on joutunut tiukkaan paikkaan ja mitä kaikkea sen korjaamiseksi on jo tehty. Hänen on todisteltava kaikin tavoin, miksi ansaitsisi tuen.

Valitettavan usein mikään selitys ei kelpaa. Asenteissa etenkin tukien varassa eläviin korostuu syyllisten etsiminen.

Aina tuntuu löytyvän jokin ”ihan oma syy”, joka olisi pitänyt välttää tai ennakoida – parhaassa tapauksessa jo vuosikausia ennen ongelmien alkua. Inhimillinen virhe tai se, että elämä yksinkertaisesti heittelee osaa meistä pahemmin kuin toisia, ei aina pehmennä asenteita sekään.

Korona-aikana haavoittuvassa asemassa olevien ahdinko on syventynyt. Virus on suistanut taloudellisilta raiteilta myös monia, jotka eivät ehkä koskaan olisi uskoneet joutuvansa kiristämään vyötä.

Rahaongelmista puhutaan nyt luultavasti ennätyksellisen paljon, ja niiden kanssa on uskallettu astua herkemmin esiin. On tajuttu, että kuuluisien omien valintojen ohessa tilanteisiin voi vaikuttaa paljon sellaista, jolle pieni ihminen ei mahda mitään.

On vain toivottava, että orastava avoimempi ilmapiiri seuraa ja kehittyy tulevaisuudessakin.