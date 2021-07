Hybridimallilla järjestetty keskustelutapahtuma oli välttämätön paha koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi, mutta toista kertaa sellaista tuskin nähdään. Keskustelutapahtuma kaipaa aitoja ihmisten tapaamisia.

Pelko Suomi-Areenan siirtymisestä pois Porista voidaan hetkeksi unohtaa. Helsingistä tai mistään muustakaan paikkakunnasta ei ole karhukaupungin haastajaksi.

Päättynyt hybridimallilla järjestetty keskustelutapahtuma sen osoitti. Yksi puuttui Helsingistä ja sen mukana kaikki: Yleisö.

Jostain syystä tapahtuma ei kiinnostanut pääkaupungissa, vaikka siellä järjestettiin elävän yleisön edessä muun muassa puolueiden puheenjohtajatentti ja ns. tunnetut nimet painottuivat voimakkaasti Helsinkiin. Osa keskusteluista pidettiin suoraan ilman yleisöä MTV3:n studiolla ja striimattiin verkkoon.

Tapahtuma on kasvanut oleelliseksi osaksi porilaista kesää ja välivuodesta huolimatta keskustelut Porin kauppatorilla kiinnostivat.

Ei tapahtuma Porissakaan mikään täysosuma ollut. Tyhjiä penkkirivejä oli nähtävissä monessa keskustelussa.

Jo lähes ikuisuusaihe on kritisoida keskustelujen aiheita. Tapahtuman muuttuminen maksulliseksi on antanut keskustelujen järjestäjille suuremman vaikutusvallan käsiteltäviin aiheisiin. Tämä näkyy osin keskustelujen markkinahenkisyytenä.

Paljon ei tarvittaisi, kun aiheita hieman sparrattaisiin ja toimitettaisiin. Kiinnostavuus kasvaisi ja yleisö kiittäisi.

Suomalaisessa festarikesässä on totuttu siihen, että sää vaikuttaa voimakkaasti tapahtumien onnistumiseen.

Pori Jazzissa on paljon kokemuksia siitä, että hyväkään esiintyjäkaarti ei auta, jos sataa tai on muuten kylmä. Hyvä esimerkki tästä on vuodelta 2017, jolloin todellista aurinkomusiikkia esittävä The Beach Boys esiintyi pienelle yleisölle, kun taivaalta vihmoi vettä.

Nyt tilanne on erilainen, vaikka vuoden tai edes parin perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä.

Suomi-Areenassa on koettu jo pari kertaa, että ongelma ei ole vesisade, vaan ennemminkin sen puute. Paahtava auringon paiste ja pakahduttava kuumuus ovat kova yhdistelmä, kun pitäisi istua kuuntelemassa keskusteluja taivasalla.

Jos ja kun tukahduttavat helteet jatkuvat tulevina kesinä, tapahtumajärjestäjät joutuvat miettimään keinoja suojata yleisö kuumuudelta.

Pakollisen ja ymmärrettävän välivuoden jälkeen katseet suuntautuvat jo ensi kesään. Suomi-Areena palaa toivon mukaan rytinällä aiempaan loistoonsa. Porilaiset ja satakuntalaiset ovat osoittaneet paikallisesti, että tapahtumalla on arvoa.

Suomi-Areena on sidottu Poriin – niin kauan kuin tapahtumaa ylipäätään järjestetään. Lähtökohta on mainio ja sille on hyvä rakentaa tuleva tapahtuma.

Toinen kysymys on sitten MTV3:n pidemmän ajan suunnitelmat ja kuinka paljon arvoa mediayhtiö kokee ylipäätään saavansa Suomi-Areenasta.