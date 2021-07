Suomi-Areena ja Pori Jazz järjestetään, mutta muoto ja tapahtumapaikat ovat normaalista poikkeavia. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus näkyy molempien tapahtumien sisällössä.

Porin kesän superviikko jää toista kertaa peräkkäin kokematta.

Viime kesänä Suomi-Areena ja Pori Jazz ohitettiin koronapandemian vuoksi kokonaan. Tulevalla viikolla molemmat tapahtumat järjestetään, mutta normaalista vahvasti poiketen.

Suomi-Areena pidetään hybriditapahtumana, jossa pääpaino on niin sisällöllisesti kuin maantieteellisestikin Helsingissä.

Porissa järjestetään keskusteluja yhdellä lavalla, mutta kiinnostavat puhujat ja aiheet ovat vähissä. Ote on voimakkaan paikallinen ja osin markkinointihenkinen, josta yhteiskunnallinen keskustelu on kaukana.

Suomi-Areenaa on jouduttu järjestämään hankalassa tilanteessa, kun varmaa tietoa ei ole ollut esimerkiksi siitä, mitä koronarajoituksia on tapahtuman aikana voimassa tai miten yleisö ja puhujavieraat reagoivat tautitilanteeseen.

Epävarma tilanne on haitannut suunnittelua ja tämä on heijastunut ohjelmaan sisällöllisesti.

Hybriditapahtuman voima on, että sillä vältetään osallistujien reissaaminen Poriin ja samalla koronatartuntojen mahdollinen leviäminen.

Haittapuolena on, että silmäätekevät vieraat puuttuvat, skumppalasit eivät kilahtele Porin illassa ja maakunnan päättäjien lobbauspuheille ei ole kuulijoita kehäkolmosen sisäpuolelta.

Vaikuttamisen pääpaino on nyt siinä, että Suomi-Areena palaa ensi kesänä kokonaan Poriin, eikä jää edes osittain Helsinkiin.

Pori Jazz Soi Taas -tapahtuma on niin ikään täysin erilainen kuin mihin on festivaalissa viime vuosina totuttu.

Osin kyseessä on paluu festivaalin alkupisteelle, kun musiikki soi areenan sijaan pienemmälle yleisölle Kirjurinluodon Lokki-lavalta. Koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi esiintyjäkaarti on kotimainen.

Jazzfestivaalin järjestäjät ovat saaneet jännittää loppuun saakka, sillä koronatartuntojen määrä on jälleen kasvussa. Tilanne on täysin toinen kuin viime kesänä, jolloin tartuntatapaukset painuivat nollaan.

Viime viikonloppuna järjestetty Iskelmä-festivaali oli todellinen koetinkivi myös Pori Jazzille. Jos tapahtumasta olisi tullut runsain mitoin koronatartuntoja, jazzailu olisi vaikeutunut huomattavasti.

Tämän hetken tiedon mukaan Porin Iskelmä-festivaaleista ei ole seurannut tartuntoja, vaikka turvavälejä ei aina noudatettu tai maskeja ei näkynyt festarikansan kasvoilla.

Vaikka luonnehdinnat Porin kesän superviikosta voi nyt unohtaa, niin tilalle on tullut jotain jopa parempaa.

Porissa vietetään jo toista vuotta peräkkäin superkesää.

Syyllinen tähän myönteiseen kehitykseen on Yyterin alue, jonka vetovoima on erinomainen. Useamman vuoden pitkäjänteinen työ kantaa nyt hedelmää, sillä esimerkiksi alueen palvelutarjonta on kehittynyt huimasti.

Yyteri on toki saanut vetoapua kotimaan matkailubuumista ja hyvistä kesäsäistä, mutta tämä ei poista palvelujen eteen tehdyn työn arvoa.

Yyteri on nyt rock, pop ja chic!