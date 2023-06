Pitkäikäisyydelle on uskallettava asettaa vaatimuksia

Voiko kuljetusalallakin unelmoida? Totta kai voi. Kuljetus 2023 -messut osoittivat, että tällä hetkellä alalla tapahtuu paljon kestävää kehitystä.

Minkä arvoinen on 25 vuotta vanha perävaunu mitattuna tämän päivän mittareilla? Nopea vastaus kuuluu: ei minkään arvoinen. Mutta se, että perävaunu on täydessä toimintakunnossa vielä 20 vuoden jälkeen on asia, johon meidän täytyy pyrkiä.

Koko tuotanto- ja logistiikkaketjun muuttaminen ilmastoneutraaliksi on otettava tosissaan kaikilla kentillä. Tarvitaan hyviä ratkaisuja, että tyhjäajoa saadaan minimoitua ja kantavuus maksimoitua. Näissä me olemme osa ratkaisua tarjoamalla kuljetuskaapin avattavan sivun.

Uuden hallituksen on tehtävä entistä aktiivisemmin työtä tieverkoston jatkuvan ylläpidon ja parantamisen eteen. Kuljetukset tulee pystyä hoitamaan turvallisesti HCT (High Capacity Transport) -yhdistelmäajoneuvoilla, ja siihen tarvitaan tieverkostoa, joka kestää kuormitusta, ja liikennettä, jossa ei ole pullonkauloja.

Tässä yhteydessä pitää muistaa, miten paljon merkitsee tasaisempi liikennevirta ilman jarrutuksia ja kiihdytyksiä. Se omalta osaltaan vähentää myös päästöjä.

Kansallisen tason tavoite tulevina vuosina tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus kehittää kestävä kuljetusjärjestelmä, joka täyttää ihmisten ja tavaroiden kuljetustarpeet yhteiskunnassa ja kaupungeissa. Kuljetusjärjestelmä, joka yhdistää ihmiset, rakentaa markkinoita ja edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä, joka kaikkien saatavilla.

Vuonna 2021 hallitus teki periaatepäätöksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Vuoteen 2030 mennessä liikenteen ja kuljetusten päästöt puolitetaan verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Tarvitaan nopeampaa siirtymistä kohti uusia liiketoimintamalleja, joissa vaaditaan suurempaa sosiaalista vastuuta ja yhteiskunnallista hyötyä. Tuotteilla tulee olla pitkä elinikä ja käytettyinä korkea jälleenmyyntiarvo ja niiden tulee säilyttää liikennekelpoisuutensa pitkään.

Ja aivan liian harvoin näemme keskusteluja siitä, miten kuljetuskaluston tuotannot tehtailla saadaan hiilidioksidineutraaleiksi.

Kyse on kiertotalouden muutoksesta, mutta myös asenteesta – sellaisesta näkymästä, jossa tuotteella on elinikänsä aikana useita omistajia.

Uskon kokonaisketjuun, jossa asiakas alkaa asettaa vaatimuksia muun muassa tuotteen pitkäikäisyydelle ja ennen kaikkea suhtautuu uudella tavalla ostohankintaan tai halukkuuteen vuokrata tuote. Korjaaminen ja samanaikaisesti varaosien saatavuuden takaaminen tulevat entistä tärkeämmiksi.

Palatakseni alussa mainittuun unelmaan. Nyt on aika muuttaa se todelliseksi, 25-vuotias perävaunu saa mieluusti kestää myös toiset 25 vuotta.

Daniel Asplund

Kestävyys ja jälkimarkkinapäällikkö

Ekeri Oy