”Sote-alan koulutuksesta ei ole varaa säästää”

Sote-alan koulutuksen rahoitusta on viimeisen vuosikymmenen aikana leikattu ennätysmäärin, vaikka alaa vaivaa veto- ja pitovoimapula.

Esimerkiksi sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutusten tutkintokohtainen rahoitus on pudonnut peräti puoleen reilussa kymmenessä vuodessa: vuoden 2010 runsaasta 40 000 eurosta alle 20 000 euroon vuoteen 2021 tultaessa. Suuri pudotus rahoitukseen tuli uuden korkeakoulujen rahoitusmallin tultua voimaan, ja sairaanhoitajan ja sosionomin tutkintojen sijoittuessa halvimpaan rahoitusluokkaan. Samalla tutkintokohtainen rahoitus laski lähes 10 000 euroa.

Erityisesti terveysala kärsii voimakkaasta työntekijäpulasta. Myös alan koulutuksen vetovoima on laskusuunnassa. On ristiriitaista, että sote-alan osaajia kouluttavien ammattikorkeakoulujen rahoitusta on laskettu samaan aikaan, kun työvoimapula vaivaa hoitoalaa.

Sote-koulutuksen vetovoimaan esitetään usein ratkaisuksi aloituspaikkojen määrän nostamista. Aloituspaikkojen lisääminen kasvattaa kuitenkin myös ryhmäkokoja. Erityisesti terveysalan koulutus vaatii kalliita erityistiloja, laitteistoa ja pienryhmäopetusta. Tämä kaikki on silti toteutettava pienimmällä mahdollisella rahoituksella.

Hoitoalan kriisiä ajatellen on perusteetonta, että sote-alan tutkintojen rahoitus laahaa monien muiden alojen perässä. Ongelmaa voidaan ratkaista nostamalla erityisesti terveysalojen tutkinnot korkeakoulujen rahoituksessa ylempään rahoitusluokkaan. Rahoituksen tulee vastata todellisia koulutuksen kuluja, jotta alan veto- ja pitovoimaa saadaan nostettua ja laatu turvattua.

Hallitusneuvottelujen aikana on kuultu puheenvuoroja sote-alan rahoituksen kiristämisen tarpeista. Sote-alan koulutuksesta ei kuitenkaan voi enää leikata enempää. Päinvastoin koulutuksen rahoitus on korjattava, jos haluamme taata, että tulevaisuudessa meillä on vetovoimainen koulutus ja siten riittävästi sote-alan osaajia.

Elina Juntunen

toimitusjohtaja, rehtori

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Helsinki