Ksylitoli on yksi tärkeä keino lasten suunterveyden edistämisessä

Satakunnan hyvinvointialue on päättänyt, että päiväkodeissa lapsille ei enää jatkossa tarjota ksylitolipastilleja ruokailun jälkeen. Kiitokset Pertti Salolle, joka nosti asian esille ja muistutti mielipidekirjoituksessaan (SK 25.5.) myös elinikäisen suunterveyden perustan luomisen tärkeydestä jo lapsen päiväkotivaiheessa.

Kun suun terveydenhuollon palveluiden järjestäminen vuoden alussa siirtyi hyvinvointialueille, kunnille jäi yhä painava vastuu asukkaiden suunterveyden edistämisestä – tämä on myös kuntien ja alueiden yhteistyön erityinen painopiste. Päivähoidon ksylitolipastillijakelu voisi alueilla olla yksi käytännön esimerkki tästä yhteistyöstä.

Koko terveydenhuollossa painopistettä tulisi muutenkin siirtää sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn, kuten jo syntyneiden hampaan kariesvaurioiden korjaamisesta reikiintymisen ehkäisyyn sekä muihin yksilölle ja väestölle terveyshyötyä tuottaviin toimiin, terveyden edistämiseen ja terveyserojen kaventamiseen. Varhaislapsuus on tässä erityisen otollista aikaa.

” Ksylitolia ei pitäisi nähdä turhana kulueränä.

Ksylitoli ei toki korvaa hampaiden harjausta fluoritahnalla. Sen sijaan se on ansainnut paikkansa kansallisessa, tutkimusnäyttöön perustuvassa Karies (hallinta). Käypä hoito -suosituksessa muun muassa yhtenä kaikille suositeltavana suun omahoidon tehostamisen keinona. Myös Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa suositellaan ksylitolituotteiden tarjoamista lapsille säännöllisesti aterioiden ja välipalojen jälkeen osana terveellistä ruokavaliota.

Vaikka päivähoidossa tarjottu ksylitoli ei todennäköisesti yksin riitä täyttämään ksylitolin päivittäistä viiden gramman käyttösuositusta, sillä on tärkeä merkitys osana lapsen ja perheen terveyskasvatusta. Ksylitolinkäyttö on suunterveyden päivittäisessä ylläpitämisessä yksi oivallinen keino, joka on hyvä juurruttaa jokapäiväiseksi tavaksi jo varhaislapsuudessa. Se voi olla lapselle myös monta kertaa päivässä toistuva myönteinen muistutus suunterveydestä.

Ksylitolia ei siis pitäisi nähdä turhana kulueränä, vaan se voisi olla yksi tutkimusnäyttöön pohjautuva osa satakuntalaislasten suunterveyden pohjan luomista sekä viisas, tulevaisuuteen katsova päätös.

Aija Hietala-Lenkkeri

HLT, EHL

asiantuntijahammaslääkäri

Hammaslääkäriliitto

Helsinki