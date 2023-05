”On ihmisen vika, jos jokin lintulaji runsastuu kohtuuttomasti – tai vähentyy tai kokonaan häviää"

Naakkoja on kirjoittajan mukaan ylenpalttisesti.

Naakkojen runsaus aiheuttaa surua ja ärtymystä. Jouduin Noormarkussa 28.5. näkemään, kun neljä naakkaa herkutteli räkättirastaan pesän antimilla. Ympärillä naakkoja oli vielä enemmän.

Pari vuotta sitten näin, kun seitsemän tai kahdeksan naakkaa hakkasi räkätin poikasta. Räkätti onnistuu usein torjumaan yksittäiset varikset tai harakat, mutta naakkojen joukkovoimalle se ei mahda mitään.

Ei Paluksella ollut naakkoja parikymmentä vuotta sitten. Nyt Fingridin naakkakasvattamoissa pesii kymmeniä naakkoja – sivuvaikutuksena tarvitsevat saavat sähköä. Fingridin pylväät ovat valtakunnallinen ongelma.

Jos pylväiden orret ja talojen piiput verkotettaisiin, niin mihin se johtaisi? Kehuja metsätaloudelle: hakkuissa jätetään nykyisin isoja haapoja kaatamatta. Niissä on paljon palokärjen koloja, joita telkkä ja uuttukyyhky käyttävät pesinnässään. Silloin kun helmipöllöjä vielä oli ne myös pesivät palokärjen koloissa. Jos naakkojen pesiminen estettäisiin verkoilla valtaavatko ne sitten palokärjen kolot?

” Nyt Fingridin naakkakasvattamoissa pesii kymmeniä naakkoja – sivuvaikutuksena tarvitsevat saavat sähköä.

Ongelman ydin on naakkojen ylenpalttinen määrä. Naakkojen talviaikainen rauhoitus on purettu. BirdLife-Suomi, johon minäkin kuulun, kritisoi naakan rauhoituksen osittaista purkamista. Onpa järjestön lehdessä ollut ohjeita naakan pönttöjen rakentamiseen.

Meistä ihmisistähän se johtuu, jos joku lintulaji runsastuu kohtuuttomasti. Myös lajien vähentyminen ja häviäminen on meidän "ansiotamme".

Lintujärjestössä ei koskaan myönnetä, että naakkoja tai merikotkia on liikaa. Kyllä luonto hoitaa! En liiku rannikolla eikä minun pitäisi kommentoida merimetsoa tai harmaahaikaraa. Haikarasta olen kuullut, että se syö paljon kahlaajien poikasia ja myös munat kelpaavat. Jopa valkohäntäpeura, jota talvisin ruokitaan, syö lintujen munia.

Lopuksi jotain henkilökohtaista. Vuosikymmenten aikana mehiläishaukasta tuli minulle läheinen laji. Se on aina ollut vähälukuinen, mutta nykyisin suorastaan harvinainen. Suuresta koostaan huolimatta se on erikoistunut ampiaisiin. Kun se toukokuun lopussa palaa Suomeen ampiaisten pesiä ei vielä ole. Sen bravuurina on siihen aikaan ollut jopa pihoista räkätin pesien ryöstäminen (esimerkiksi Paluksella Vehkaojan pihassa 21.5.1985).

Nyt sillä ei ole ryöstettävää, kun naakat ovat ryövänneet kaiken. Hyvänä ampiaisvuonna on ollut mukava nähdä, kun mehiläishaukka loppukesällä kuljettaa pesälleen isoja ampiaiskennoja. Se alkaa olla menneisyyttä.

Maaseudun poikanulikat hakivat 60–65 vuotta sitten räkätin pesät. Vaikka pesiä hävitettiin, räkättejä oli paljon nykyistä enemmän. Pientilojen Suomi oli lintujen parasta aikaa. Oli kiuruja, pensastaskuja, kottaraisia, töyhtöhyyppiä, kuoveja. Nyt pelloilla näkee isoja traktoreita ja kurkia, ei juuri muita lintuja. Tämä ei ole kritiikkiä, tämä on toteamista.

On pelloilla toki tuulihaukan pönttöjä, jotta koukkunokat saavat renkaansa. Ei tämän päivän steriileillä pelloilla ole edes myyriä, mutta jotain ne haukat kuitenkin löytävät, ainakin viimeisten peltolintujen poikasia.

Kalevi Mattila

Ulvila