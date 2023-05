Liiat kilot pois ja liikkumaan

Jos et jaksa hölkätä, kävele. Jos et jaksa kävellä, liiku vedessä.

Jukka Moilasen kirjoitus 28.5. sote-kustannusten säästöistä inspiroi minua jatkamaan aiheesta.

Presidentti Urho Kekkonen aikanaan jo lausui: ”Kaikki syyt, jotka estävät meitä säännöllisesti liikkumasta, ovat tekosyitä”.

Ammatissani fysioterapeuttina kohtaan paljon ihmisiä, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön (Tule) vaivoja ja sairauksia. Tule-sairaudet ovat sairauspoissaolojen suurin syy heti mielenterveyden ongelmien jälkeen. Tuki- ja liikuntaelimistö on tarkoitettu liikkumista varten ja sen intensiteetiltään sopiva harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn kannalta.

Kroonistunut kipu saa ihmisen helposti passiiviseksi, ja tämä taas huonontaa edelleen toimintakykyä. Sopiva liikunta hoitaa kipua ja kehon lisäksi parantaa mieltä, vaikuttaa unen laatuun positiivisesti, parantaa tasapainoa, ja helpottaa painon hallintaa.

Ylipaino rassaa vahvasti meitä suomalaisia. Aikuisista miehistä lähes kaksi kolmasosaa ja naisista selvästi yli puolet ylittää normaalipainon. Vuodesta 1980 lihavien aikuisten määrä on kaksinkertaistunut (P. Mustajoki, 2022, Duodecim).

Lihavuus johtuu karkeasti sanottuna siitä, että ihminen pitkällä aikavälillä syö enemmän kuin kuluttaa. Kaikesta ei toki pidä syyttää ihmistä itseään, vaan teknologia on kehittynyt harppauksin, ja työ ja vapaa-aika kuormittavat fyysisesti koko ajan vähemmän.

Liikkumismuodot ovat myös muuttuneet passiivisemmaksi. Kaupat pursuavat energiatiheitä herkkuja entistä isommissa pakkauksissa ja kauppojen tuotesijoittelut ja mainonta ohjaavat ihmisten ostokäyttäytymistä.

Liikkumisen malli ja ruokailutottumukset juurtuvat jo lapsuudessa. Tärkeää olisi huolehtia, että terveellisen ravinnon lisäksi lapsi saisi kokea monipuolista liikkumisen riemua ja sen myötä aikuisuuteen kehittyessään liikunnasta ja kuntoilusta olisi juurtunut aktiivinen elämäntapa.

Aikuinen ihminen on mestari keksimään tekosyitä liikkumattomuudelleen ja epäterveellisille elintavoille. Tätä tapahtuu, vaikka ylipaino ja passiivinen tai epäterveellinen elämäntapa on jo päässyt aiheuttamaan elintapasairauksia, kuten sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia, tyypin 2 diabetestä, nivelrikkoa, keuhkosairauksia ja jopa joitain syöpäsairauksia.

Elintapasairaudet kuormittavat sekä perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa. Tämä rasittaa valtavasti kansantalouttamme. Kaikkien päättäjien pitäisi herätä tekemään päätöksiä, mitkä lisäävät ja mahdollistavat kansalaisten aktiivista liikkumista ja tukevat terveyttä.

UKK-instituutin aikuisten terveysliikuntasuositus 18-64-vuotiaille on 2 tuntia 30 minuuttia reipasta kävelyä tai muuta vastaavaa liikuntaa tai vaihtoehtoisesti tunti ja 15 minuuttia rasittavaa liikuntaa viikossa. Tämän lisäksi lihaskunnon ja liikehallinnan harjoittaminen kaksi kertaa viikossa ja kevyttä liikuskelua muutenkin mahdollisimman usein. Yli 65-vuotiaille suositus on pääsääntöisesti samanlainen. Palauttavaa lepoa ei pidä unohtaa.

Jos et jaksa hölkätä niin kävele. Jos kävely ei onnistu, voit kokeilla vesiliikuntaa. Vedessä onnistuu moni liike, mikä ei kuivalla maalla onnistu. Hyppää pyörän selkään, tai jos se tuntuu tasapainolle haastavalta, niin kuntopyöräile. Talvella hiihto on loistavaa kuntoilua. Jumppaa, venyttele tai tanssi vaikka kotona. Television katselun lomassa tee vaikka mainoskatkoilla sohvalta ylösnousuja ja takaisin istumaan menoja. Tee puutarha- tai vaikka puuhommia, sienestä tai marjasta. Jokaisen askeleen ja hikipisaran otat itsellesi ja terveydellesi.

Olen itsekin jonkin verran ylipainoinen, mutta nykyään joka päivä yritän tehdä parempia valintoja elämäntavoissani ja liikkua runsaasti, useita tunteja viikossa. Yritä sinäkin, pystyt kyllä siihen. Lähdetään kaikki näihin talkoisiin; liikutaan päivittäin, syödään terveellisemmin ja karistetaan kiloja ja liikoja paheita. Vaikka kehopositiivisuus on sinänsä positiivinen asia, tosiasia kuitenkin on, että ylipaino ei kantajalleen tuo mitään positiivista lisäarvoa.

Tiina Stenman

fysioterapeutti,

kaupunginvaltuutettu (ps.),

Satakunnan aluevaltuuston varajäsen

Pori