Muumifilosofiaa mukaillen joskus on lähdettävä, että voi palata. Oma työurani alkoi vastavalmistuneena maisterina Turun yliopiston tutkimusassistenttina vuonna 1997 ja jatkuu nyt 25 vuotta myöhemmin Turun kaupungin tutkimusjohtajana.

Ympyröillä on tunnetusti taipumus sulkeutua.

Muistan, kun palasimme aikanaan Turun seudulta 2000-luvun vaihteessa takaisin Poriin. Yksi jos toinen turkulainen tuttu ihmetteli silloin puolivakavissaan, miten joku voi oikeasti haluta muuttaa Turusta Poriin.

Sama ihmettely on toistunut nyt Porissa, kun olen kertonut aloittaneeni työt Turussa. Yksi jos toinen porilainen tuttu on ihmetellyt puolivakavissaan, miten ihmeessä joku voi jättää Porin.

Monet ovat kysyneet myös enemmän tai vähemmän vakavissaan, vaihtuuko pata palloseuraan. Voin vakuuttaa, ettei vaihdu!

Yksi iso muutos on tapahtunut neljännesvuosisadassa. Asiantuntijatyötä voi tänä päivänä tehdä missä, miten tai milloin tahansa paikasta ja etäisyyksistä riippumatta. On vain yksi edellytys: toimivat etäyhteydet. Koti, työpaikka ja vapaa-aika voivat sijaita eri paikkakunnilla, kuten itselläni.

Työn monipaikkaistuminen on uusi normaali tietotyössä. Itselläni on etuoikeus kuulua joukkoon, jolla on 100-prosenttinen etätyömahdollisuus. Tämä ei olisi ollut mahdollista ennen koronakriisiä.

Jotkut ovat kysyneet suoraan porilaiseen tyyliin, miten pystyn sovittamaan yhteen poliittisen päättäjän roolin Porin valtuustossa ja kaupunginhallituksessa sekä työn johtajana Turun konsernihallinnossa.

Kysymys on perusteltu. Kahden hatun kaksoisrooli voi pahimmillaan aiheuttaa intressi- tai lojaliteettiongelmia. Olen itse päätynyt siihen, että riskit ovat olemassa muun muassa yliopistokoulutuksen, ratayhteyksien, yritysten sijaintipäätösten ja edunajamisen suhteen.

Useimmissa asioissa Pori ja Turku eivät kilpaile samassa sarjassa. Turun katse on suunnattu ensisijaisesti suuriin kaupunkeihin, kansainvälisyyteen ja edunajamiseen suoraan ministeriöiden kanssa. Pori ja Satakunta koetaan enemmän kumppanina kuin kilpailijana.

Oli niin tai näin, riskit on hyvä avoimesti tunnistaa ja tunnustaa. Hyvänä puolena koen mahdollisuuden välittää omaa osaamista, tietoa ja verkostoja kahden itselleni tärkeimmän sydänpaikkakunnan välillä. Uskon, että Pori on monessa asiassa saamapuolella.

Päätös pukea Turun pelipaita päälle oli itselleni vähän samankaltainen tilanne valintojen vaikeudesta kuin teologi-filosofi Sören Kierkegaardin viisas dilemma naimisiinmenosta: ”Jos menet naimisiin, tulet katumaan sitä, mutta jos et mene naimisiin, tulet katumaan sitäkin.”

Pitää siis vain uskoa ja luottaa Matti Nykäsen yhteen kuolemattomaan maksiimiin, jonka mukaan ”sun pitää antaa tsaanssille mahdollisuus!”

Kirjoittaja on alue- ja väestönkehityksen asiantuntija ja valtiotieteen tohtori sekä Porin kaupunginvaltuutettu (vihr, sit).