”Kuka minä olen, missä olen ja mistä olen tullut”?

Kommentoin Porin oikeustalon purkuun ja uuden virastotalon rakentamiseen liittyvää keskustelua. Tarkoituksenani ei ole yrittää muuttaa jo tehtyjä päätöksiä. Tarkoituksena on herätellä ajatuksia ja mahdollisia keskusteluja siitä, että pitääkö ympäristöämme rakentaa sukupolvi kerrallaan aina uudelleen.

Tämä sopii moniin yhteyksiin niin Porissa kuin muuallakin Suomessa ja laajemminkin. Vastaukset ovat useimmiten kovin erittelemättömiä: ”Vaikea ja kallis!” Vaikea on huono peruste.

Ihan hyvä viite tähän on viime vuosituhannelta: ”Ongelmat ratkaisemme odottaessa, vaikeissa asioissa menee vähän kauemmin.” Tämä oli aikanaan erään eteläsuomalaisen kunnan teknisen osaston huoneentauluna. Ei huono!

Vastauksena kallis ei myöskään vakuuta. Kallis mihin verrattuna? Mikä on uuden rakennuksen suunniteltu elinkaari ja niin edelleen? Hiilijalanjäljellä ja ilmastokriteereillä on sijansa, mutta ei niillä pidä peitellä kiirettä, laiskuutta tai osaamattomuutta! Vai olisiko uuden rakentamisen taustalla sittenkin joitakin muita tavoitteita?

Mikä arvo oli Porin 5. kaupunginosalla silloin kun sinne sallittiin ensimmäiset kerrostalot? Mikä arvo oli Helsingin Länsi-Pasilan pientaloidyllillä 1970--luvun taitteessa? Mikä arvo oli Norrmenin talolla ennen Enso-Gutzeitin pääkonttorin rakentamista Helsingin Katajannokalle? Norrmenin talo sai aikanaan väistyä Enson pääkonttorin tieltä. Enson pääkonttori on tätä nykyä suojeltu. Kumpiko olisi ensisijaisesti ansainnut suojelupäätöksen? Se on kunkin oma arvovalinta. Näitä samoja kysymyksiä on aiheellista pohdiskella tänäänkin, huomenna ja myös tulevina vuosina.

Rakennetun ympäristömme merkitys sielunmaisemassamme on tunnustettu, eikä kysymys ole juuri tämänhetkisestä. Kysymys on ikiaikaisesta muististamme, olemassaolomme merkityksestä ja sisällöstä: ”Kuka minä olen, missä olen ja mistä olen tullut”?

Porin oikeustalon kohtalo ei ole tässä merkityksellinen. Merkityksellistä on se, miten me suhtaudumme rakennettuun ympäristöömme. Poistammeko jälkipolvilta sen kerroksellisuuden, jonka edeltävät sukupolvet ovat saaneet aikaan ja jätämme heille vain kertakäyttökulttuurin tuotteita?

Aarno Oksanen

Pori