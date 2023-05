Mitä ihminen voi kaaoksen keskellä tehdä? Tutkimuksen mukaan ihmiset ovat onnellisimmillaan ja tyytyväisimmillään silloin, kun he keskittyvät täydellisesti nykyhetkeen

Yhteiskunnallinen, kulttuurillinen ja teknologinen muutostahti ei näytä hidastumisen merkkejä.

Nykyisin tieto liikkuu nopeasti ja ihmisten keskinäisriippuvuus globaalissakin mittakaavassa on kasvanut astronomisesti.

Paikallinen tautiepidemia muuttuu nopeasti globaaliksi ja pelko epidemiasta liikkuu vielä tautiakin nopeammin.

Ihmisten ahdistusta vain lisää se, että monien ilmiöiden, kuten epidemioiden ja talousromahdusten suhteen voimme olla varmoja, että jotakin ikävää on tulevaisuudessa tulossa, mutta emme tiedä tarkkaan koska ja miksi. Aivomme tulkitsevat epätietoisuuden ja epävarmuuden uhkaksi.

tutkimuksen mukaan työpaikkansa menettäneet olivat vähemmän ahdistuneita, kuin ne, jotka uskoivat, että he saattaisivat menettää työpaikkansa. Monenlaiset ennustajat ovat löytäneet tässä hyvän markkinaraon tarjoamalla ihmisille varmuutta.

Erään tutkimuksen mukaan lähes puolet uutisista on jollain tapaa spekulatiivisia. Ei tarvitse kuin lukea vanhoista lehdistä kunkin aikakauden viisaimpien ihmisten tekemiä ennustuksia, niin huomaa, että ihmisen kyky ennustaa tulevaisuutta on lähes nolla. Osumissakin on yleensä kyse vain puhtaasta tuurista.

” Tukevimman pohjan tarjoavat arvot, joita on monessa liemessä koeteltu.

Mitä yksittäinen ihminen voi tällaisen kaaoksen keskellä tehdä? On paljon tutkimusnäyttöä siitä, että ihmiset ovat itse asiassa onnellisimmillaan ja tyytyväisimmillään silloin, kun he keskittyvät täydellisesti nykyhetkeen.

Kuten kiinalainen filosofi Laozi asian aikoinaan ilmaisi: ”Menneisyydessä elävä on masentunut ja tulevaisuudessa elävä on ahdistunut.”

Tällaiselle stoalaiselle asenteelle ei usein ole yksilötasolla vaihtoehtoja, mutta yksilöillä ja organisaatioilla on muitakin vaihtoehtoja. Jatkuvat kokeilut ovat osoittautuneet toimivaksi lääkkeeksi kaaosta vastaan. Tämän tiesivät jo muun muassa pragmatistifilosofit John Dewey ja William James yli sata vuotta sitten. Tutkimusten mukaan uteliaisuus ja uusien toimintamallien jatkuva testaaminen torjuvat apatiaa, auttavat ”karaistumaan” ja antavat toiveikkuutta.

Lisäksi emme voi oppia usein uutta kuin kokeilemalla. Kaikkiin todellisiin kokeiluihin (eikä vain näennäiskokeiluihin) liittyy luonnollisesti riskejä ja kustannuksia. Tulevaisuudessa parhaiten menestyvät sellaiset yritykset ja yksilöt, jotka eivät pelkää monimerkityksellisyyttä ja epävarmuutta, eivätkä ole liimautuneita tuttuihin ja turvallisiin toimintatapoihin.

Markus Kantola

Uuden löytäminen ja innovaatiot vaativat aikaa, harhailuja ja laaja-alaisia tietoja, sekä taitoja. Varmaa, nopeaa ja riskitöntä tietä uusiin keksintöihin ei ole. Eikä tule koskaan olemaankaan, vaikka monessa yrityksessä ja poliittisessa elimessä näin luullaankin. Eivätkä lisäresurssitkaan usein ole ratkaisu. Suuryrityksistä harva elää yli satavuotiaiksi.

Varsinkin yksilötasolla elämä, joka perustuu jatkuvaan uuden oppimiseen ja omien ajatusten kyseenalaistamiseen, saattaa tuntua vaativalta ja ahdistavalta. Kaikkea ei toki kannata kokeilla, vaan muidenkin kokemuksista voi oppia.

Kokeilu elämänasenteena voi toimia vain, jos kokeiluja ohjaa jonkinlaiset arvot, jotka tuovat elämälle merkityksen. Omia arvojaankin tulee ja kannattaa aika ajoin pohtia ja kyseenalaistaa. Tukevimman pohjan tarjoavat arvot, joita on monessa liemessä koeteltu.

Kirjoittaja toimii yliopisto-opettajana Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, Porin yliopistokeskuksessa.