”Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan!” Kolme kertaa MM-kultaan luotsanneen päävalmentaja Jukka Jalosen sanat liittyvät osuvasti pyhä päivän aiheeseen. Elämme jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jonka myötä tulemme näkyviksi ja rakennamme elämää.

Alusta alkaen meidät on tarkoitettu elämään toistemme yhteydessä. Ajatus kumpuaa Raamatusta, jonka pohjalta ylitorniolainen opettaja Leena Impiö kirjoitti virren 464 ensimmäiset sanat: ”kuin oksat vihannoivat vain puussa pysyen, niin toisten kanssa yhteen on luotu ihminen.”

Sanotaan, että kukaan ei selviä yksin.

Ja aivan yhtä totta on, että emme selviä ilman Jumalaa. Tarvitsemme toisiamme, mutta erityisesti yhteyttä Luojaamme. Hän, kaiken elämän antaja ja ylläpitäjä, kutsuu meitä yhteyteensä. Hän on kuin puu, jonka oksina saamme elää. Vain rungossa kiinni pysymällä elämä on mahdollista.

Helluntaina Jerusalemiin perustettiin ensimmäinen seurakunta. Alkuseurakunnan nopean leviämisen syitä selvitettäessä on todettu, että kristittyjen keskinäinen yhteys ja huolenpito veti ihmisiä puoleensa. Seurakunta erottui ympäristöstään tavalla, joka herätti kiinnostuksen.

Seurakunnassa yhä tänään täyttyy monien yhteyden kaipuu muita ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Ympäröivän maailman monien muuttujien keskellä seurakunta välittää Raamatun sanomaa Jeesuksesta, josta se saa voimansa vaikeuksissakin.

On hätkähdyttävää lukea Open Doors -järjestön uutisia maailman vainotuista kristityistä. Hengenvaarasta huolimatta maanalainen seurakunta kokoontuu yhteen. Tämä osoittaa kuinka korvaamatonta seurakuntayhteys on.

Pohjimmiltaan kysymys on elämän kalleimmasta asiasta, uskosta Jeesukseen, jonka kautta avautuu syntien anteeksianto ja tie iankaikkiseen elämään.

Lähetyssihteeri, Kankaanpään seurakunta (opintovapaalla)