Valtatie 2 on Satakunnan pääväylä, joka on elinkeinoelämälle, työmatkaliikenteelle ja maakunnan asukkaiden arkiselle asioinnille erittäin tärkeä liikennekäytävä. Kakkostie on ainoa suora yhteys Porista Helsinkiin, koska väliltä puuttuu suora raideyhteys.

EU:n Ten-T-verkkoon kuuluva valtatie on näin tärkeä väylä myös joukkoliikenteelle.

Satakunnan elinvoiman sekä koko Suomen kasvun ja huoltovarmuuden kannalta merkittävää kakkostien liikennekäytävää onkin nyt määrätietoisesti kehitettävä. Viime vaalikaudella päätetty 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tunnistaa hyvin valtatien merkityksen.

Myös Väyläviraston tuorein investointisuunnitelma pitää sisällään useita kakkostien parannuskohteita, kuten Porin keskustan, Ulvilan ja Huittisten kohdan parannustyöt.

Tulevan hallituksen ja uuden eduskunnan onkin viivytyksettä vietävä toimeen Väyläviraston esittämien parannustöiden toteutus. Näiden kehittämiskohteiden toteuttaminen parantaa maakuntamme saavutettavuutta ja lisää kiinnostusta yrityksissä mahdollisia investointeja silmällä pitäen.

Valtatie 2:n liikennemäärät ovat kasvussa uusien investointien myötä, joita on tulossa koko liikennekäytävän varrelle. Raskasta liikennettä ja suuria erikoiskuljetuksia kulkee entistä enemmän, jolloin pääosin kaksikaistainen tie ruuhkautuu. Tien parantamisen yhteydessä paranee sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvallisuus.

Valtatie 2:n ruuhkaisin osuus on Porin keskustan kohdalla, jossa tie on kahden kilometrin verran kaksikaistainen. Tämän osuuden nelikaistaistaminen on jo onneksi saatu mukaan edellä mainittuun Väyläviraston investointisuunnitelmaan, mutta sen toteutus vaatii vielä poliittisen päätöksen. On tärkeää, että tuleva hallitus päättää tästä ensi töinään.

Tämän ja putkessa jo olevien pienempien parannustöiden ohella on tärkeää viedä eteenpäin myös kakkostien isompaa kehittämistä, jonka tavoitteena on tien nelikaistaistaminen vähintään Harjavaltaan asti.

Maakunnan edunvalvojien on tehtävä kakkostien kehittämiseksi tiivistä yhteistyötä paitsi keskenään, myös muiden kakkostien varren maakuntien kanssa, esimerkkinä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien edunvalvojat.

Kaikki toteutettavat kehityskohteet valtatie 2:lla palvelevat Satakunnan saavutettavuutta.

Keskustan Satakunnan piiri

Vilho Hakala

Nakkila

Laura Airila

Huittinen