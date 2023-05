Suomi laittaa kehitysapuun melkein 1,5 miljardia vuodessa. Se on tietysti periaatteessa ihan oikein että autetaan, mutta pitäisi olla tarkempi kontrolli siinä, että se apu menisi niille, jotka sitä todella tarvitsevat.

On kuitenkin ristiriita, että otetaan velkaa ja tällä rahoitetaan esimerkiksi Afrikan korruptuneita valtioita. Jotenkin tällainen ei tunnu oikealta, jos asia on näin kuin jossain on tullut ilmi.

Meillä Suomessa on myös apua tarvitsevia paljon, sairaita vanhuksia ja pienituloisia ihmisiä. Heidän tarpeensa pitäisi asettaa kaiken edelle.

Silloin kun voidaan ylijäämästä auttaa niin se on ok, mutta jos auttaminen perustuu velanottoon, niin sellaiselle ei ole perustetta.

Toivottavasti tuleva hallitus ottaa tämän huomioon uudessa hallitusohjelmassa.

Suomi ei voi toimia sosiaalitoimistona velaksi muulle maailmalle.

Tapio Kamppi

Honkajoki