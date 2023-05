Keski-Porin kirkon sateenkaarimessujen liputuksen repiminen ei ollut oikea teko. Toisen omaisuutta ei saa rikkoa.

Oikea teko ei ole sekään, että kirkkorakennusta käytetään kirkkolain ensimmäisen pykälän vastaisen sanoman ajamiseen, jota sateenkaarimessut saattavat olla?

Vapaassa demokratiassa on vapaus tehdä Raamatun vastaisia päätöksiä, mutta kirkossa ei, ei ainakaan niin kauan, kuin tuo mainittu pykälä on voimassa.

On liioittelua puhua ”vihateoista” tai että tarkoituksena olisi ollut luoda turvattomuudentunnetta sateenkaari-ihmisille, kuten Seta kommentoi (SK.9.5.).

En tunne tekijää, mutta teko voi olla myös pyhää järkytystä tai turhautumisen osoitus, ilman minkäänlaista vähemmistövihaa.

Itsekin olen välillä vihainen siitä, että kirkon vastuuhenkilöt näyttävät rikkovan sekä konfirmaatio- että pappislupauksensa, eivätkä enää opeta Raamattua, julista Jumalan lakia ja päästä ihmisiä synneistänsä. Tällä menolla ei kohta enää kukaan voi pelastua.

Sateenkaari-ihmisille en ole vihainen, mutta heidän on tunnustettava syntinsä siinä missä muidenkin. Syntiä on kirkon opin mukaan aina ollut, on nyt ja tulee aina olemaan se, minkä Raamattu synniksi sanoo.

Asko Ruotsalainen

Harjavalta