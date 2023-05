”Satakunnan supersankarit” otsikoi Antero Hirvensalo yliönsä (SK 28.4.) metalliklusterista. Täyttä asiaa joka rivillä. Yliö tulisi olla jokaisen päättäjän silmien alla ja työpöydällä Satakunnassa ja uudessa hallituksessa.

Satakunta on myös yksi Suomen ruoka-aitta. Liian vähälle huomiolle tämä on jäänyt niin Satakunnassa kuin koko maassakin. Avainasemassahan tässä on maaseutu. Ilman sitä tekijöineen ruoka loppuu. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on ollut ja on meidän kaikkien elinehto ja taloudellinen voimavara. Vaikka maailma muuttuu radikaalistikin, tämä totuus ei muutu, on kiistaton.

Satakunnassa ja koko maassa on menossa suuria poliittisia, kustannuksia kasvattavia hankkeita, joiden työkaluna tiedetään olevan maaseudun autioittaminen. Ruoan loppuminen on kuin terveys, joka tunnistetaan vasta sitten kun se on menetetty. Runsaat esimerkit ympäri maailmaa eivät puhuttele.

Tärkeän metalliklusterin rinnalle on nostettava maaseutu sankareineen.

Esko Eela

teollisuusneuvos

Säkylä