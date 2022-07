Vuoden tapahtumaruuhkaa on eletty todeksi tässä viikonvaihteessa työpaikkakunnallani Sastamalassa. Tämän lehden ilmestyessä Kiikoisten purpurien viulut ovat jo vaienneet ja Vanhan kirjallisuuden päivien kirjakaupat sulkeutuneet. Satakunnan Kansansoutajat hikoilevat vielä tänään matkatessaan Kokemäenjokea pitkin Sastamalasta Poriin, samoin tekee valtakunnalliseen evankeliumijuhlaan Karkkuun kokoontunut seurakunta, tosin se istuu enimmäkseen paikallaan Rautaveden maisemia ihaillen.

Tähän viikonvaihteeseen osuu Evankeliumijuhlan lisäksi kolmen muun kirkkomme herätysliikkeen kesäjuhlat: Herättäjäjuhlat Joensuussa, Kansanlähetyspäivät Ryttylässä ja Suviseurat Lopella. Toisin sanoen pitkälti toistasataatuhatta ihmistä on valinnut tämän viikonlopun ohjelmakseen hengelliset kesäjuhlat. Se on valtaisa seurakunta.

Onko näillä tapahtumilla mitään yhteistä? Yksi on tekijä ylitse muiden, joiden varassa nämä juhlat rakentuvat – tai kaatuvat: vapaaehtoistyö. Mikään juhla ei toteudu, jos ne tehdään virkamies- ja -naistyönä. Sen sijaan kymmenet, sadat ja tuhannet ihmiset rakentavat nämä pienemmät ja isommat tapahtumat talkootyöllään alkaen puitteiden rakentamisesta. Muonitustehtävissä, liikenteen ohjaajina, järjestyksen valvojina, ohjelmavastuun, musiikin ja juontamisen parissa he muun muassa hääräävät ensiapua ja sielunhoitoakaan unohtamatta.

Ja miksi he sitä tekevät – jotkut vuodesta ja tapahtumasta toiseen? Vastauksia on varmaan yhtä paljon kuin on talkoolaisiakin, mutta yhden mieleen jääneen muistan erityisesti: ”Olen saanut istua monessa juhlassa valmiiseen pöytään, joten nyt on minun vuoroni palvella.”

Katselen sieluni silmin näitä käsipareja, känsäisiä, kuluneita, siloisia ja siistejäkin, joiden työn varassa ovat rakentuneet tämän viikonvaihteen juhlat. Niistä kiitän ja niitä siunaan, koska he tekevät sen siksi, että tuhannet ja kymmenet tuhannet saavat tulla valmiiseen juhlaan ja virvoittua tämän sunnuntain psalmin lupauksista: ”Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Minä opetan sinua, sanoo Herra, katseeni seuraa askeleitasi.”

Kirjoittaja on lavialainen psykoterapeutti, työnohjaaja ja tietokirjailija.