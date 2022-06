Raikas tuoksu sateen jälkeen. Versovat kasvit, ympärille räjähtänyt alkukesän vihreys, kohta kypsyvät mansikat takapihan kasvimaalla. Yksin tai yhdessä ystävien kanssa vietetyt valoisat kesäyöt. Tuhansien järvien tuhansien mökkilaitureiden todistama talven horroksesta toipunut elämä.

Kesä näyttää meille runsain määrin katoavia aarteita.

Ihmisen elämä on kokonaisuudessaan katoavaa aarretta. Ystävältä saatu rohkaisu, meille rakkaat ihmiset ja eläimet, yllättävät ystävälliset sanat ventovieraalta, oman ja toisten kätten työn jäljet. Vaivalla kerrytetty materiaalinen omaisuus. On paljon aihetta iloita ja kiittää, kun sen aika on. Mutta kun koittaa luopumisen aika, meidän on kohdattava myös surun syvyydet.

Elämä opettaa meitä luopumaan. Rakkaat katoavat aarteet saavat olla meille tärkeitä. Niissä kaikissa voimme nähdä palasen Jumalan rakkaudesta ja rauhasta, joka jää jäljelle, kun katoavasta aarteesta on aika luopua.

Luopuminen tekee aina kipeää. Jos turvaudumme silloin rukoukseen ja pyydämme apua Luojaltamme surun läpi käymiseen, uskallamme antautua surulle, olemme kiinni katoamattomassa aarteessa. Jumalan rakkauden kalliossa tunteiden herättämien mielenmyrskyjen keskellä. Jos kovetamme itsemme surulta ja eristämme surun vihan ja välinpitämättömyyden kaltereiden taakse sisimpäämme, yhteytemme sekä Jumalaan että myös toisiin ihmisiin on vaarassa katketa.

Surun tai sairauden aiheuttaman kivun ja tuskan kokenut, niille antautunut ja lopulta niistä ainakin pääosin vapautunut ymmärtää myös toisen kärsimystä. Yhteys Jumalaan ja omat kokemukset kivusta ja surusta antavat silloin mahdollisuuden saada aito yhteys myös toiseen kovia kokevaan ihmiseen. Jumalan rakkauden peruskallio, tyhjä risti, on voiton merkki. Sen katoamaton aarre on lopulta se voima, joka antaa meille vapauden elää täyttä elämää kaikkien katoavien aarteidemme keskellä. Ilman pelkoa niistä luopumisesta.

Kirjoittaja on vs. kappalainen Säkylä-Köyliön seurakunnassa.