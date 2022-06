Viitaten Satakunnan Kansassa 11. kesäkuuta julkaistuun uutiseen tulevan hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestämisestä on kohtuullista, että Länsirannikon Työterveys saa esittää vastineensa, koska kirjoitus sisälsi useita asiavirheitä ja perusteettomia väitteitä toimintaamme kohtaan. Paitsi yhtiön toimintaa, myös henkilöstömme osaamista on kirjoituksessa kyseenalaistettu.

Länsirannikon Työterveys on sataprosenttisesti julkisomisteinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 2012 tuottamaan omistajilleen nykyaikaiset laadukkaat ja vaikuttavat työterveyspalvelut. Olemme kymmenen vuoden aikana kasvaneet lähes tyhjästä merkittäväksi ja nykyaikaiseksi työterveyshuoltopalveluiden tuottajaksi. Nykyisten omistajien määrä on 10, ja asiakaskuntana on noin 30 000 omistajaorganisaatioidemme työntekijää, joista suurin osa on sote-henkilöstöä eli tulevien hyvinvointialueiden työntekijöitä. Työntekijöitä yhtiössä on noin 140 ja määrä on edelleen kasvamassa.

Länsirannikon työterveys on erikoistunut tuottamaan palveluita sote-henkilöstölle aina omistajiensa ehdoilla ja määrittelemissä laajuuksissa. Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet ovat yhdessä Länsirannikon Työterveyden suurin omistaja, ja molemmat määrittelevät osaltaan omat palvelutasonsa.

Työterveyden perustehtävä on tuottaa työnantajan lakisääteisten velvoitteiden mukaiset palvelut, ja ostaja määrittelee vapaaehtoisen palvelun sisällön eli sairaanhoitopalveluiden laajuuden tunnistamiensa tarpeiden ja hyväksytyn talousarvionsa pohjalta. Sairaanhoidon palvelut ovat siis aina ostajan määrittelemät eivätkä kuvaa mitenkään palvelun tuottajan mahdollista palveluvalikoimaa tai kyvykkyyttä, oli kyseessä sitten yksityinen tai julkinen palvelun tuottaja.

Ei pidä paikkaansa, että Länsirannikon Työterveys tuottaisi vain lakisääteisiä palveluita eikä lainkaan sairaanhoitoa. Länsirannikon Työterveys tuottaa sairaanhoitopalveluita niin fyysisesti kuin etäyhteyksin yli yksikkörajojen ostajan määrittelemässä laajuudessa. Ei myöskään pidä paikkaansa, että emme hoitaisi tai tuotaisi palveluita työ-, työmatka- tai vapaa-ajantapaturmiin liittyen. Lisäksi mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa meillä on vahva osaaminen moniammatillisissa tiimeissä yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötoiminnoissa sekä lähipalvelu- että etätoiminnoissa yli yksikkö- ja hyvinvointialueen rajojen.

Mittaamme aktiivisesti laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Vuosittaisessa Työterveyslaitoksen työterveysyhteistyötä mittaavassa kyselyssä Länsirannikon Työterveys on saanut hyvät arvosanat palveluiden tuottamisesta kaikissa yksiköissämme, ja meillä on paras arvosana on Satakunnasta. Käyttäjäasiakkaistamme 95–98 prosenttia on kaikissa yksiköissämme tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluihimme, eli vastaanottotapahtumiin, ajanvaraukseen ja toimistopalveluihin.

Suuri osa työntekijöistämme on toiminut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sidosyksikkö on ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää niin julkisen kuin yksityisen puolen hyvät käytännöt omistajille kustannustehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Käytettävissä olevat rahat pitää jatkossakin käyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti sekä vahvassa kumppanuusyhteistyössä hyvinvointialueen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Petri Nieminen

toimitusjohtaja, johtava työterveyslääkäri

Länsirannikon Työterveys Oy