Työstä ja eläkkeestä on jäätävä enemmän käteen

Monessa perheessä lasketaan nyt, mihin eurot riittävät hintojen noustessa.

Satakuntalaiset ovat huomanneet, miten oman elämän kustannukset ovat nousseet viime kuukausien aikana. Hintojen nousu kauppojen hyllyillä ja ruokaostoksilla on ollut nopeaa. Myös polttoaineiden hinnat ovat nousseet ennätyskorkeiksi.

Suurimpana tekijänä nousseiden hintojen takana on Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja sen tuomat vaikutukset, jotka näkyvät nyt kaikkialla Euroopassa.

Lisäksi asuntovelallisten perheiden kustannuksia tulee nostamaan korkojen nousu, joka on alkamassa tänä vuonna. Monessa perheessä lasketaan nyt, mihin eurot riittävät hintojen noustessa.

Ihmisten ostovoima on leikkautumassa rajusti. Arvion mukaan keskituloisen palkansaajan ostovoima pienenee noin 350 eurolla tänä vuonna hintojen nousun vuoksi.

Venäjän aloittaman sodan vaikutukset voivat olla hyvin pitkäaikaisia myös Suomen talouteen. Nopeasti nousseisiin hintoihin on vastattava, jotta palkansaajat ja eläkeläiset tulevat toimeen arjessaan.

Siksi ihmisten ostovoiman parantaminen on tässä tilanteessa välttämätöntä. Kokoomus on esittänyt jo useana vuonna vaihtoehtobudjetissaan työn ja eläkkeen verotuksen keventämistä. Samalla budjetin velanottoa on pienennetty säästöillä ja uusilla työllisyyspäätöksillä.

Työn verotuksen keventäminen on perusteltua ennen kaikkea siksi, että verotuksemme on hyvin kireää ja se heikentää kannustimia työntekoon. Keskituloisella palkansaajalla sadan euron palkankorotuksesta jo puolet menee veroihin.

Miksi verotamme Suomessa kaikkein kireimmin sitä, mitä haluamme lisää eli työntekoa? Työn verotuksen keventäminen on tärkeä uudistus, joka tukee työntekoa, talouskasvua ja kannustimia ottaa työtä vastaan.

Työn ja eläkkeen verotuksen keventäminen on samalla tehokas toimi lisätä ihmisten käteen jääviä tuloja ja vahvistaa ostovoimaa tilanteessa, jossa kuluttajahinnat ovat nousseet nopeasti.

Maan vasemmistohallitus on kiristänyt ihmisten verotusta muun muassa nostamalla polttoaineverotusta. Syksyn budjettiriihessä hallituksen on nyt aika vastata muuttuneeseen tilanteeseen ja laskettava verotusta Kokoomuksen esittämällä tavalla.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on aikaisemmin väläyttänyt työn verotuksen keventämistä. Nyt ministerillä on mahdollisuus näyttää, että puheiden lisäksi häneltä löytyy myös tahtoa järkevän veropolitiikan tekemiseen.

Matias Marttinen

Kirjoittaja on kansanedustaja (kok.)