Kyläkoulu on hyvää mainosta elinvoimaiselle kunnalle

Kiitos Heikki Lassilalle vastauksesta kirjoitukseeni! (SK 9.4.)

Aluksi tarkennus: Eurajoen ja Luvian perussuomalaiset vastustavat Rikantilan koulun lopettamista.

Kyllä se on vanhemmat, jotka määrää lastensa koulutuksesta. Se on liberaalin sivistysvaltion perusajatuksia. Se ei tuota mitään sekametelisoppaa, vaan on hyvin johdonmukaista ja oikeudenmukaista toimintaa.

Rikantilan koulun henkilökunta, siis myös opettajat, vastustaa koulunsa lopettamista. Eli ne asiantuntijat, jotka niiden pienen koulun lasten kanssa ovat.

Suurin syy koulun lopettamiseen on virkamiehissä. Joillekin poliittisille päättäjille on pinttynyt mielipide, että pienet kyläkoulut on pahaksi lapsille.

Tietysti kaksi suurta koulua myös vähentäisi virkamiesten työtaakkaa, kun ei tarvitsisi "revetä" moneen suuntaan.

Olen hieman tutustunut aiheeseen ja mitään yhtenäistä linjaa asiantuntijoilla koulun koosta ole. Eli on mielipiteitä puolesta ja vastaan siitä, onko pieni koulu hyväksi vai pahaksi lapsille.

Yhdessä asiassa ovat aika samaa mieltä: koulupäivän pidentyminen pitkien kuljetusten takia kuormittaa lapsia.

Tätä sitten yritetään vähätellä niiden toimesta, jotka liputtavat suurten koulujen puolesta.

Lopuksi vielä. Koska päätös lakkauttamisesta ei missään määrin voi perustua taloudellisiin seikkoihin, niin sitä ei tule tehdä, vaan olla innovatiivinen siinä, miten voitaisiin turvata kaikkien Eurajoen koulujen tulevaisuus.

Kaupungeista ollaan nyt halukkaita muuttamaan maalle. Pienet kyläkoulut ovat hyvää mainosta kunnalle ja myös mahdollisuus pitää koko kunta tasaisesti elinvoimaisena.

Jooa Raja-aho

Eurajoen ja Luvian perussuomalaisten paikallisyhdistyksen pj.

Kunnanvaltuutettu