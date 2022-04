Keskiviikkona päättyi tämän kevään Yhteishaku. Kymmenet tuhannet ihmiset hakivat opiskelupaikkaa. Kisa on kova.

Mistä tietää mikä on oma polku? Moni haluaisi olla elämässään ensisijaisesti onnellinen, mutta mennä myös rohkeasti eteenpäin kohti tuntematonta. Olen usein miettinyt Jeesuksen tietoisuutta tulevasta elämänpolustaan. Ihmisenä tuntuu vaikealta ymmärtää, miten hän pystyi elämään tietäen tulevan tehtävänsä. Millaista olisi tähän päivään tai hetkeen keskittyminen, jos tietäisi tulevista vaikeista ajoista? Useimmiten tässä hetkessä on ihan tarpeeksi.

Taaksepäin katsoessa huomaa elämänpolultaan ne valinnat, jotka ovat eniten määrittäneet tulevaisuutta. Menneestä muistaa ne nenän edestä sulkeutuneet ovet. Menneestä voi tunnistaa myös sellaisia auenneita ovia, joita ei aikanaan niin tärkeiksi tulevaisuuden kannalta osannut ajatellakaan. Kaikissa näissä polkujen risteyksissä ja ovissa voi halutessaan nähdä rukousten ja Jumalan tahdon kantaneen.

Millaisia valintoja Jeesuksella oli mahdollisuus tehdä? Isänsä oli valinnut tehtävän valmiiksi. Tehtävä oli tavallaan peritty; kukaan muu kuin Poika ei voisi sitä hoitaa. Jeesuksen elämällä oli jumalallinen päämäärä ja yhtä aikaa syvä inhimillinen ulottuvuus. Siksi ristillä kuultu tuskanhuuto ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Matt. 27:46) tuntuu niin raastavalta.

Ihmisellä on mahdollisuus uusiin valintoihin. Aina ei tarvitse ryhtyä lisäkouluttautumaan, pienempiä valintoja ja ehdolle asettumisia riittää joka päivälle. Ottamalla tehtävän vastaan sitoutuu hoitamaan sen parhaan kykynsä mukaan. Oli sitten kyse työstä, vanhemmuudesta, luottamustoimesta tai mistä tahansa. Asioiden jättäminen Herran haltuun on vastuun pakoilua, mutta asioiden kantaminen Herran haltuun on enemmän kuin suotavaa. Siinä tulee näkyväksi ihmisen tehtävä. Jumala sytyttää ihmisessä palon toimia asioiden muuttamiseksi. Kaikissa toimissa ja valinnoissa on lupa luottaa ja rukoilla: Tapahtukoon sinun tahtosi.

Ilona Kontinen

Kirjoittaja on porilainen kirkkovaltuutettu ja Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori.