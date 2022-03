Viime aikoina olen useasti jutellut nuorten kanssa koulukiusaamisesta. Se on asia, josta ei valitettavasti tunnuta pääsevän huolimatta monista kampanjoista ja hankkeista kiusaamisen estämiseksi ja poistamiseksi.

Eräät nuoret sanoittivat löytämiään syitä kiusaamiseen. Isoimmaksi syyksi todettiin kiusaajien paha olo esim. kurjien kotiolojen takia. Pahaa oloa helposti siirretään toisiin kiusaamalla ja sitä kautta koetaan ehkä jonkinlaista ylemmyyden tunnetta. Voi myös olla, että oman pahan olon takia ei edes osata kohdata muita muulla tavalla kuin kohtelemalla kaltoin.

Ihmisen pahuutta ja huonoa käytöstä toisia kohtaan on vaikea ymmärtää oli kyse sitten koulukiusaamisesta tai sodasta. Suurin osa ihmisistä haluaa ja kykeneekin hyvään, mutta aina löytyy niitä, jotka kiusaavat ja/tai sotivat. Molemmissa tapauksissa viattomat joutuvat kärsimään joko suoraan kohteena tai välillisesti.

Nuorten kanssa ollaan puhuttu myös sodasta ja sen herättämistä tuntemuksista. On jotenkin lohdullista huomata, että moni nuorista kykenee elämään omaa elämäänsä huolehtimatta turhaan asioista, joihin ei voi itse vaikuttaa. Heillä on myös hyvin tiedossa, että on paljon aikuisia ympärillä, joille voi puhua kysymysten tai ahdistuksen herätessä.

Myös me aikuiset reagoimme maailmantilanteeseen hyvin monin tavoin. Monelle on tärkeää seurata tilannetta mahdollisimman tarkasti, jotta pysyy selvillä todellisesta tilanteesta. Toiset taas keskittyvät mieluummin ihan muihin asioihin, jotta ahdistus ei nousisi liian suureksi. Useimmille on kuitenkin tärkeintä huolehtia omista läheisistään ja auttaa omien kykyjensä ja voimiensa mukaan myös muita lähimmäisiä.

Pelko ja ahdistus koskettaa välillä jokaista, mutta onneksi sen keskellä jokainen aikuinenkin voi lapsen tavoin turvata ihmeelliseen Luojaan, kuten Boenhofferkin aikanaan teki lukittuna vankiselliin.

Hyvyyden voiman uskollinen suoja

piirittää meitä, kuinka käyneekin.

Illasta aamuun kanssamme on Luoja.

Häneltä saamme huomispäivänkin.

Dietrich Bonhoeffer 1944