Luin jokin aika sitten somesta tarinan äitinsä kohdussa elävistä kaksosista. Tarina puhutteli, sillä vielä tuolloin odottelimme perheemme toista tytärtä maailmaan. Tarinassa vauvat keskustelivat keskenään siitä, uskoivatko he syntymän jälkeiseen elämään. Toinen vauvoista väitti, että ajatus on täysin mahdoton. Toinen puolestaan uskoi mahdollisuuteen saada ravintoa suun kautta, liikkua vapaasti ja että on olemassa äiti, joka huolehtii. Elämällä olisi tarkoitus ja syntymän jälkeen avautuisi toinen todellisuus, mitä varten nyt valmistaudutaan.

Keskustelin työkaverini kanssa, joka esitti kysymyksen, mitä varmasti monet ovat miettineet. Minkälaiseen maailmaan lapsemme syntyvät? Kulkutaudit, sodat ja nälänhätä eivät ole vain tekstiä koulun historiankirjassa, vaan osa ympärillämme olevaa todellisuutta. Näiden uhkakuvien edessä toivoa elämään ja uskoa tulevaisuuteen tuo Raamatusta avautuva näköala, joka ei rajoitu rajalliseen todellisuuteemme.

Ihmistä ei ole alun perin luotu tätä katoavaa maailmaa varten, vaan ikuiseen yhteyteen Luojansa kanssa. Usko kuoleman jälkeiseen elämään antaa suunnan ja tarkoituksen elämälle. Jo pienelle lapselle tämä tie avautuu kasteessa. Jumala ottaa avuttoman ihmisen lapsekseen ja nimi merkitään elämän kirjaan.

Risti otsassa, ketjussa kaulalla ja hautakivessä muistuttaa Jeesuksesta, joka tuo turvan ja suunnan elämään. Maailmankaikkeuden luoja, elämän antaja ja syntiemme sovittaja on valmistanut meille tien, jolla on hyvä päämäärä. Luonnostaan tämä uskon näköala on meille vieras ja epätodellinen. Kiusauksena onkin selittää elämää turvautuen pelkästään kokemuksiin, havaintoihin ja järjen päätelmiin. Raamatun sanan kautta saavutettava todellisuus avautuu uskossa Jeesukseen.

