Yrittäjä Hannes Salo kuoli 9.1.2022 Noormarkun sairaalassa 89-vuotiaana. Hänellä oli pitkä ja monipuolinen elämä. Hän oli syntynyt 31.10.1932 Porin mlk:n Ulasoorissa keskimmäiseksi kolmen pojan veljessarjaan. Hän kävi kuusi luokkaa Ulasoorin kansakoulua ja sen jälkeen kaksi jatkoluokkaa. Koulun jälkeen hän pääsi asiapojaksi Kirja-aittaan ja sen jälkeen Etelätalon kauppaan.

Hannes avioitui Hilkan kanssa vuonna 1956 ja samana vuonna he aloittivat kauppiaina Liinaharjantie 20:ssa (nyk. Nupurintie). Ensin he asuivat vuokralla vinttihuoneessa Varikontiellä, kunnes vuonna 1961 lunastivat kaupan kiinteistön asuntoineen itselleen. Myöhemmin he rakensivat kaksi omakotitaloa, 1969 ja 1993 ja asuivat koko yhteisen elämänsä Vähäraumalla.

Kauppiasuran alussa ei ollut edes autoa, vaan Hannes haki tukusta varastotäydennystä tavarapyörää polkien. Tosin auto, käytetty Wartburg, hommattiin aika pian.

Hannes oli aikaansa edellä ruokaostosten kotiin toimittamisessa. Jo 1960–1970 luvuilla hän kiersi aina tiistaina ja perjantaina kotikylässään Ulasoorissa asiakkaiden luona henkilökohtaisesti hankkimassa tilaukset, keskiviikkona ja lauantaina ne toimitettiin. Kuivat aineet kerättiin maitolaatikoihin illalla ja toimituspäivän aamuna lisättiin tuoretuotteet. Toki tuli myös puhelintilauksia, mutta tuolloin puhelin ei ollut vielä kovin yleinen.

Hannes oli koko kauppiasuransa ajan aktiivisesti mukana kauppiasyhdistystoiminnassa, Porin lihakauppiaissa Spar - ja T-kauppiaissa. Hän oli paikallisyhdistysten puheenjohtajan tehtävissä ja edustajana valtakunnallisissa alan liitoissa.

Kaupan murros 1970-luvun lopulla sai Hanneksen toteuttamaan, omien sanojensa mukaan, unelmansa. Kauppa myytiin ja Hannes ryhtyi taksiautoilijaksi, ensin kuljettajana ja sitten 1980-luvun alussa autoilijana. Siitä hommasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1994. Hän toimi aktiivisesti myös tämän, hänelle uuden, ammatinharjoittakunnan luottamustehtävissä.

Hannes ja Hilkka kuuluivat useampaankin ystäväryhmään, matkoja ja kokoontumisia ystävien kesken oli usein. Hannes oli aina hauskaa seuraa, vaikka hän olikin perusluonteeltaan pessimisti. Vähän itseironisesti, omasta mielestään hän epäonnistui kaikessa, sairasti aina jotain ja sanoi kohta kuolevansa. Ystävät eivät meinanneet uskoakaan suruviestiä, kun niin monta kertaa hän oli itse sanonut kuolevansa pian.

Hän oli myös innokas kalastaja. Omaa venettä ei ollut, mutta useammankin ystävän kanssa hän kävi verkoilla sekä pilkkimässä ja mato-ongella Hilkan kanssa.

Yrittäjyyden ohella Hannes oli viimeisen päälle urheilumies. Nuorena hänen lajinsa oli kestävyysjuoksu ja piirimestaruuksiakin tuli. Keilailu oli rakas harrastus ja siinä tuli valtakunnallista menestystä, joukkuehopeaa SM-sarjassa. Hänen seuransa oli POKE (Porin Kellistäjät) ja hän toimi myös useita vuosia seuran puheenjohtajana ja rahastonhoitajana.

Oman aktiivisen urheilun lisäksi ja sen jälkeen, ihan loppuun asti, hän oli innokas penkkiurheilija. Lasten, Kristiinan ja varsinkin Jussin kanssa hän kävi paikallisissa jalkapallo-, pesäpallo- ja jääkiekko-otteluissa. Sama jatkui lastenlasten kanssa.

Näön heikennyttyä viime vuosina hän tyytyi televisioon, mutta seurasi sieltä ihan kaikkea, hiihtoa, tennistä, yleisurheilua, formulaa ja joukkuepelejä. Urheilukipinän hän siirsi pojalleen ja lapsenlapsilleen. Hannes oli kova vänkäämään ja koska perheenjäsenissä on samaa ominaisuutta, perhejuhlissa kovaääniset Salon sukuiset pitivät kovaa meteliä. Hannes ei muuttanut mieltään ennekuin sai pitävät todisteet.

Koko elämänsä ajan hän seurasi tarkkaan ajankohtaisia talousasioita. Hyvässä järjestyksessä olivat niin yritystoiminnan kuin henkilökohtaisetkin paperit. Hannes oli hyvä aviomies, läheinen ja osallistuva isä ja pappa lapsilleen, lapsenlapsilleen ja lapsenlapsenlapsilleen. Meillä on kova ikävä.

Kristiina Nieminen

tytär

Jussi Salo

poika