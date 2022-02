Hyvinvointialue on korukielinen sana, joka loukkaa kaikkia

Hyvinvointialue. Käsittämättömän absurdi termi maakunnalliselle sote-palveluiden verkolle, jonka saumoista valuvat kaukaisuuteen niin henkilöstö kuin resurssitkin.

Sote- ja pelastusalan henkilöstövaje valtion laajuisessa mittakaavassa on varmasti useita tuhansia ammattilaisia. Kaikenlaisista hoitajista on pulaa, ja työpaikkailmoituksia tarjoavilla nettisivuilla on tuhansittain avoimia lääkärin virkoja. Pelastajia ei tule riittämään kovinkaan kauan kaikkialle.

Ei hätää, olemme hyvinvointialueella.

Kuinka voidaan luvata hyvinvointia kansalaisille, kun hyvinvointia edistävien ammattikuntien edustajat ovat liian harvassa? Ei ole riittävää määrää henkilöstöä mahdollistamassa kansalaisten hyvinvointia, ja he ketkä ovat jaksaneet jäädä sote-alan taakankantajiksi, eivät jaksa loputtomiin.

Julkisuudessa on jopa kehdattu väitellä sote-alan, erityisesti lähi- ja sairaanhoitajien koronakorvauksista.

Ei hätää, olemme yhä hyvinvointialueella.

Välttääksemme väistämättä vastaantulevan terveydenhuollon kriisin suurten ikäluokkien ikääntyessä ja syntyvyyden raahatessa pohjamudissa, on koulutuspaikkoja lisättävä. Emme tule koskaan saavuttamaan hyvinvointialueiden kunniakkaita tavoitteita esimerkiksi hoitotakuusta, jos henkilöstöä ei ole.

Jotta emme voi pahoin vuosien kuluttua hyvinvointialueen raunioilla, on sitä ylläpitämään koulutettava suuri määrä uusia ammattilaisia, joita tulee arvostaa tasa-arvoisesti.

Kirjailija Jari Ehrnrooth pohtii kolumnissaan ”Hyvinvointiaate rappeuttaa moraalia, kieltä ja kansanvaltaa” (YLE.fi, 17.12.2021), miksi maakunnallisia hallintoalueita kutsutaan hyvinvointialueiksi?

En minäkään ymmärrä.

Lainsäätäjien ja hyvinvointialueiden nimeäjien lankeaminen uusliberalistisen tsemppikulttuurimme houkutukseen markkinoida hyvinvointia hallinnollisena tuotteena on ollut virhe, joka on suomen kieltä, sote- ja pelastusalojen ammattilaisia sekä kaikkia terveytensä kanssa kamppailevia kohtaan loukkaavaa kielenkäyttöä. Kirjaimellisesti.

Tule alueelle, jossa voit hyvin. Niin yksinkertainen ajatus piilee sote-uudistuksen muodostamien hallintoalueiden nimissä.

Olemmehan onneksi hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen on tarkoitettava edes pahoinvoinnin minimointiin pyrkivää maakuntaa, sillä abstraktia ja monimerkityksekästä onnelaa – jota hyvinvointialue-sana tarkoittaa – yksikään maakunta ei tule koskaan rakentamaan.

Ehkä vuosien päästä jokainen suomalainen voi hyvinvointialueellaan mainiosti. Vai olisiko kuitenkin niin, että uudet hyvinvointialueet on nimetty ilman sen suurempaa kielitietämystä?

Kirjoittaja on 19-vuotias lukiolainen Euran Hinnerjoelta.