Tapio hyvä.

Kiitos suorista kysymyksistä talouspolitiikasta, sopivasti aluevaalien alla ei-aluevaaliehdokkaalle. Kiitos myös kiinnostuksesta vihreiden vaalivideota kohtaan, jossa viisastelimme Atte Harjanteen kanssa. Toivottavasti tunnin keskustelu jätti muitakin muistijälkiä kuin vain huolen siitä, että olin kahteen kertaan – hui kauheaa – kertonut olevani kokoomuslaisen talouspolitiikan kannattaja.

Ikävä oikaista, mutta tämä ei ole suuri uutinen, eikä uusi asia. Toin jo ennen kuntavaaleja SK:n haastattelussa ja muussa yhteydessä esille, että minulla on vaikeuksia löytää poliittista kotia. Kerroin sanatarkasti itsestäni, että ”sosiaalipolitiikassa ja hyvinvoinnissa sykkii demarin sydän, taloudessa ja sivistyksessä porvarin sydän sekä arvoissa, ympäristössä ja suvaitsevaisuudessa vihreä sydän”.

Minulle kokoomuslainen tai vihreä tai kannustava tai millä tahansa nimellä kutsuttu talouspolitiikka tarkoittaa sitä, että talouden keskiössä on kasvuun, työllisyyteen, osaamiseen ja yrittäjyyteen panostaminen sekä toisaalta velkaantumisen, veronkorotusten ja asiakasmaksujen nostojen välttäminen. Tämä on perusta kestävälle hyvinvoinnille. Jos tämä on kokoomuslaista talouspolitiikkaa, pystyn vihreänä hyvin elämään asian kanssa.

Mitä tulee suoriin kysymyksiin, ne olivat ehkä enemmän kokoomukselle kuin minulle heitettyjä tikareita. En voi, enkä osaa vastata niihin kokoomuksen puolesta. Vastaan lyhyesti vain oman näkemykseni muutamaan kysymykseen.

Ensiksi; sote-palvelujen alibudjetointi ja perusterveydenhuollon kriisi ovat totta. Se on ollut ikävä maan tapa, johon kaikki puolueet ovat osallisia oikealta vasemmalle ja päinvastoin. Jopa vasemmistolla on syytä katsoa peiliin Porissa.

Toiseksi; ”Esperi-tapaukset” ja suurten pörssiyritysten demonisointi toimii hyvänä natsikorttina. Pidän silti vastuuttomana heittää rahastamisen viittaa ja stigmaa samalla kaikille yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Satakunnassa on satoja ei-julkisen sektorin toimijoita, joiden merkitys on kokoaan isompi satakuntalaisten kannalta. Neljä viidestä on pieniä alle viiden henkilön toimijoita.

Kenen joukoissa Tapio seisot, jos heität nämä yli laidan?

Kolmanneksi; sote- ja pelastusalojen osaajapula on tosiasia. Se näkyy joka tasolla koko maassa, eikä siihen ole helppoja ratkaisuja. Kiky-paketti oli onneton naisvaltaisten julkisten alojen kannalta, mutta se oli silti pisara meressä alan osaajapulan haasteiden tai houkuttelevuuden suhteen. Pulan ratkaisu edellyttää kansallista kriisiprojektia.

Politiikan yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, miten kakku leivotaan ja jaetaan oikeudenmukaisesti. Kakkukysymyksessä on hyvä pitää terve järki mielessä, ja erityisesti ennen vaaleja. Tuleva hyvinvointialue on niin iso kakku, että sen leipomiseen tarvitaan kaikki puolueet, osaamista ja aikaa.

Hajottaminen ja vastakkainasettelu on helppoa, mutta sen aika ei ole nyt.

Timo Aro

ei-aluevaaliehdokas

Pori