Autoissa oli ainakin ennen huoltokirja, johon oli ennalta merkitty tehtäväksi erilaisia toimenpiteitä tietyin väliajoin ja matkoin. Tarkoituksena oli se, että isommat remontit siirtyisivät mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Samaa periaatetta pitäisi varmaan soveltaa ihmisiin. Ennakoiva toiminta ja keskustan korostamat perusterveyskeskuspalvelut lääkäreineen ja hoitajineen tulisi jälleen nostaa kunniaan. Kuten Matti Vanhanen kirjoitti, tämä perustason hoito on kärsinyt inflaation ja tämän takia on ikään kuin jouduttu turvautumaan suoraan erikoissairaanhoitotasolle. Tämä on varmasti lisännyt kustannuksia koko maassa hoitoalalla.

Tuntuu, että kirjoituksetkin aina briljeeraavat vain tätä välttämätöntä erikoissairaanhoitoa lääkäritiimeineen, mutta tällöin pakkaa unohtumaan nämä perustason yksinäiset puurtajalääkärit ja hoitajat, jotka ensimmäisenä näkevät "huollon" ensitarpeet.

Matti Tuominen

aluevaaliehdokas (kesk.)

Ulvila